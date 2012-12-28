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В России
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17 минут назад
Российские телеканалы ускорили сокращение доли иностранного контента
Телеканалы РФ по итогам 2023 года сократили долю зарубежных фильмов почти на 11 п.п, несмотря на то, что иностранные мейджоры ушли с рынка еще в 2022 году, следует из данных Mediascope для «Известий».
Согласно данным Mediascope, доля иностранных фильмов в эфире федеральных телеканалов сокращается второй год после ухода с российского рынка таких киностудий, как Universal, Warner Bros., Disney, Sony и Paramount. В 2023-м эта доля упала значительней — почти на 11 п.п., до 28,4%, вместо 3 п.п. (до 39,3%) годом ранее.
По словам главного редактора «Бюллетеня кинопрокатчика» Юлии Шампоровой, в 2022 году еще действовали старые контракты, поэтому и иностранного контента на ТВ было больше, в 2023-м многие не захотели их заново подписывать, поэтому фильмов стало меньше.
Контент стран, которые готовы продавать России, качественно значительно ниже отечественного, поэтому закупать его особо смысла нет, отметила эксперт.
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