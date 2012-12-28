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В России
25
17 минут назад

Российские телеканалы ускорили сокращение доли иностранного контента

Телеканалы РФ по итогам 2023 года сократили долю зарубежных фильмов почти на 11 п.п, несмотря на то, что иностранные мейджоры ушли с рынка еще в 2022 году, следует из данных Mediascope для «Известий».

В исследовании учитывалась аудитория старше четырех лет в городах с населением от 100 тыс. человек.

Согласно данным Mediascope, доля иностранных фильмов в эфире федеральных телеканалов сокращается второй год после ухода с российского рынка таких киностудий, как Universal, Warner Bros., Disney, Sony и Paramount. В 2023-м эта доля упала значительней — почти на 11 п.п., до 28,4%, вместо 3 п.п. (до 39,3%) годом ранее.

По словам главного редактора «Бюллетеня кинопрокатчика» Юлии Шампоровой, в 2022 году еще действовали старые контракты, поэтому и иностранного контента на ТВ было больше, в 2023-м многие не захотели их заново подписывать, поэтому фильмов стало меньше. 

Контент стран, которые готовы продавать России, качественно значительно ниже отечественного, поэтому закупать его особо смысла нет, отметила эксперт.

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