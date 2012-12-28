Метеоролог назвал регионы с предстоящим потеплением

К концу недели потепление придет в большинство регионов Центральной России, рассказал «Известиям» руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

«Потепление начнется уже в среду. А в четверг-пятницу в центральных областях ожидается полноценная оттепель. На юго-западе — в Брянской, Курской, в Белгородской областях — температура воздуха может подниматься до 3-4 градусов тепла. А в воскресенье там и вовсе до 4-6 градусов», — отметил он.В Тульской, Рязанской, Московской, Тверской областях теплая погода будет сопровождаться дождями. Во Владимирской, Ивановской, Костромской и Ярославской областях к концу недели ожидается небольшой мокрый снег и температура воздуха от нуля до +1 градуса, подчеркнул метеоролог.