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В России
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22 минуты назад
Метеоролог назвал регионы с предстоящим потеплением
К концу недели потепление придет в большинство регионов Центральной России, рассказал «Известиям» руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.
В Тульской, Рязанской, Московской, Тверской областях теплая погода будет сопровождаться дождями. Во Владимирской, Ивановской, Костромской и Ярославской областях к концу недели ожидается небольшой мокрый снег и температура воздуха от нуля до +1 градуса, подчеркнул метеоролог.
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