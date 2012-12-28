Липецкая вечЁрка: в центре города развратник приставал к детям, нападение на врача и отключение газа
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Общество
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43 минуты назад
На восьми улицах Липецка отключат холодную воду
21 февраля «РВК-Липецк» будет проводить плановые ремонтные работы на сетях в центральной части города, с неудобствами из-за отсутствия холодной воды столкнутся жители восьми улиц, предупредили в компании.
Машина с водой для питья подъедет к дому № 5 в Студенческом городке, также подвоз воды организуют по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.
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