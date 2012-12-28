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43 минуты назад

На восьми улицах Липецка отключат холодную воду

21 февраля «РВК-Липецк» будет проводить плановые ремонтные работы на сетях в центральной части города, с неудобствами из-за отсутствия холодной воды столкнутся жители восьми улиц, предупредили в компании. 

С 10:00 и до окончания работ без холодной воды останутся дома №№ 2, 3, 3а, 3д, 6, 6а, 8 по улице Папина, №№ 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11а, 12, 12а, 13, 14, 15, 15а, 16, 16а, 17, 22, 23, 24, 25, 26 в Студенческом городке, №№ 4, 6, 6/1, 8, 10, 12, 12а, 14, 14а, 16, 18, 27а, 29 по проезду Строителей, №№ 71, 74 по улице Достоевского, №№ 61, 63, 63а по улице Крылова, №№ 12, 14, 16, 18, 70 по улице Водопьянова, №№ 1, 1/2, 1/3, 1/4, 2, 2/2, 3, 4, 4/2, 5, 5/2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17а, 17/1, 18, 18а, 19, 19а, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 28а, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 35а, 35б, 36, 37 в 15-м микрорайоне, а также жители частного сектора улиц Крылова, Достоевского, Хмельницкого. 

Машина с водой для питья подъедет к дому № 5 в Студенческом городке, также подвоз воды организуют по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды. 

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