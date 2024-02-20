«Опель» опрокинулся на «Хендай»

Авария произошла на улице Стаханова.



Днем 20 февраля у дома № 59 по улице Стаханова в Липецке произошло ДТП с участием автомобилей «Опель» и «Хендай».По словам очевидцев, «Хендай» стоял на светофоре. Водитель «Опеля» не сориентировался и начал уходить от столкновения, заехал на снежный сугроб, и его машину опрокинуло на стоящего «корейца».По предварительным данным, в аварии никто не пострадал.