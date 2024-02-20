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Общество
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59 минут назад
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«Опель» опрокинулся на «Хендай»
Авария произошла на улице Стаханова.
По словам очевидцев, «Хендай» стоял на светофоре. Водитель «Опеля» не сориентировался и начал уходить от столкновения, заехал на снежный сугроб, и его машину опрокинуло на стоящего «корейца».
По предварительным данным, в аварии никто не пострадал.
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