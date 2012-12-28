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сегодня, 20:24
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Липецкая вечЁрка: застрявшая «скорая, приговор насильнику и «ледоход» на улице

Сегодня, 20 февраля, вновь во дворе застряла «скорая», усманский насильник выслушал приговор, и в Студенческом городке случился «ледоход».

Сегодня утром в 27 микрорайоне, рядом со школой № 77, в колее застряла машина скорой помощи.

Из-за колдобин и колейности во дворах скорые раньше буксовали обычно весной, рассказал GOROD48 заместитель главного врача «Центра скорой медицинской помощи и медицины катастроф Липецкой области» Виктор Коровкин, но в этом году из-за вовремя не расчищенных дорог бригады «скорых» мучаются всю зиму. 

Как правило врачам, вытолкать машины, помогают горожане.

Больная тема набрала несколько десятков комментариев.

— Да в большинстве дворов такое, — считает Житель.

— Это ещё они на Дачном не были. На коттеджах. Туда бы они просто не проехали. Никак, — добавила Елена.

— У нас во дворе на 8 Марта тоже жуткая колея, — посетовала Лиза.

— Есть города, где хуже Липецка, так кто в этом виноват, как обычно дворник и сторож, — философски заметил Иван Васильевич.

— Недавно там ехал депутат на своём «Лексусе» и тоже застрял на колее. Спасибо электорат помог — вытолкали, — сообщил Житель 27 мкр. 

Между тем, управление главного смотрителя определилось с исполнителем работ по безаварийному пропуску паводковых вод в Липецке. ООО «Промстройсервис» оказалось единственным участником соответствующих торгов и получило лот по стартовой цене в 10 миллионов рублей. За эти деньги «Промстройсервис» должен снести в местах прохождения паводка деревья, выкорчевать пни, вырезать дикорастущую поросль и вывезти порубочные остатки с мусором из затапливаемых районов города.

«Паводковый» лот разыгрывают второй год подряд. Раньше работы выполняли муниципальные предприятия.

Следователи просят откликнуться девушек, пострадавших от действий 34-летнего мужчины.



Накануне GOROD48 сообщал  о его задержании. Липчанин приставал на улице к двум девочкам-подросткам.

Связаться со следователями можно по телефонам +79107429827 или 123, с дежурной частью УМВД России по Липецкой области по телефону 8 (4742) 369 160 или 02.

Усманский районный суд вынес приговор 60-летнему местному жителю. По статье «Насильственные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшей, совершенные в отношении лица не достигшего четырнадцатилетнего возраста» ближайшие 12,5 года он проведет в колонии строгого режима, а после будет ограничен в передвижениях еще на год.

Как рассказали следователи, усманец сладостями заманил 11-летнюю девочку к себе в квартиру и  надругался над ней. Свою вину он не признал.

— Дурак старый, сколько баб вокруг одиноких, не уж то не смог бы себе найти подходящую. Зачем к ребенку полез, на худой конец нашел бы себе алкашку и за бутылку все что хошь. Теперь оттуда не выйдешь, считай пожизненный срок, — возмутился Иваныч.

«Ледоход» случился сегодня в Студенческом городке у дома № 10. И все из-за утечки на сетях «РВК-Липецк».



Энергетики работали в том районе еще на прошлой неделе. Но решить проблему оперативно не смогли. Удалось только уменьшить количество домов, в которых отключили холодную воду. Работы продолжатся и завтра, так что жителям района стоит запастись водой. В РВК обещают, что водовозка будет стоять по адресу: Студенческий городок, 5.

Несмотря на то, что мэрия уже подготовилась к прохождению паводка, синоптики потепления пока обещают. По их прогнозам, сегодня ночью в Липецке от -7 до -9, а  днем — от -2 до -4 градусов.
гололед
сексуальное насилие
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32 минуты назад
Спокойной ночи нашим сладеньким депутатам!
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