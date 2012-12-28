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Погода в Липецке
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сегодня, 17:00
Морозы снова отступают из Липецкой области
Днем температура воздуха приблизится к «нулевой» отметке.
Среднесуточные температуры воздуха составят: 21 февраля — 4-6 градусов мороза, что на 1-2 градуса выше нормы, 22 февраля — 2-3 градусов мороза, что на 4-5 градуса выше климатической нормы, 23 февраля — 0-2 градуса мороза, что на 5-7 градусов выше нормы.
По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 21 февраля в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем местами небольшой снег. Ветер юго-восточный, 7-12 м/сек. Температура воздуха ночью — от -6 до -11, днем — от -5 до 0 градусов.
В Липецке облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ночью — от -7 до -9, днем — от -2 до -4 градусов.
День 21 февраля стал самым теплым в Липецке в 2020 году, тогда в городе было +6. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1912 году – 32 градуса мороза.
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