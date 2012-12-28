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В этом году в ожоговый центр поступили 47 пациентов с обморожениями: большинству потребовалась ампутация
Здоровье
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54 минуты назад
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В этом году в ожоговый центр поступили 47 пациентов с обморожениями: большинству потребовалась ампутация
Теперь лечить больных c ожогами, обморожениями и глубокими незаживающими ранами будут с помощь нового аппарата.
С сегодняшнего дня лечить пациентов с ожогами, обморожениями и глубокими незаживающими ранами будут с помощь нового стационарного аппарата «ВИТ Ультра» для лечения ран отрицательным давлением. Прибор отечественного производства 20 февраля был подарен сокольской больнице меценатами. Аппарат призван значительно ускорить лечение тяжелых больных с обширными ранами или повреждениями, гнойно-воспалительными заболеваниями.
— Новый аппарат ожогового отделения предназначен для постоянного поддержания заданного уровня отрицательного давления в течение длительного времени, cтимулирования кровообращения в области раны, удаления отделяемого из раны, поддержания в раневой полости влажной среды. Сегодня же процедуру на новом аппарате прошла первая пациентка — 60-летняя женщина с длительно незаживающей раной на фоне сахарного диабета, — рассказали в Липецкой городской больницы №3 «Свободный сокол».
Добавим, что завтра в областном ожоговом центре ждут с визитом Андрея Алексеева — главного внештатного специалиста-комбустиолога Минздрава России, заместителя директора по инновационному развитию и международному сотрудничеству федерального государственного бюджетного учреждения «Национальный медицинский исследовательский центр хирургии имени А.В. Вишневского» Минздрава России, руководителя отдела термических поражений.
Фото - vk.com/medsokol3
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