В этом году в ожоговый центр поступили 47 пациентов с обморожениями: большинству потребовалась ампутация

Теперь лечить больных c ожогами, обморожениями и глубокими незаживающими ранами будут с помощь нового аппарата.

С начала 2024 года в областной ожоговый центр поступили 47 жертв обморожений, для 40 из них обморожения закончились ампутациями. Как рассказал GOROD48 заведующий ожоговым отделением Липецкой городской больницы №3 «Свободный сокол» Илья Копылов, 27-летний липчанин, изрядно выпив, всю ночь с 18 по 19 февраля гулял по улице без обуви. Как следствие — у мужчины обморожения ног IV степени. Скорее всего, ступни ему теперь придётся ампутировать.С сегодняшнего дня лечить пациентов с ожогами, обморожениями и глубокими незаживающими ранами будут с помощь нового стационарного аппарата «ВИТ Ультра» для лечения ран отрицательным давлением. Прибор отечественного производства 20 февраля был подарен сокольской больнице меценатами. Аппарат призван значительно ускорить лечение тяжелых больных с обширными ранами или повреждениями, гнойно-воспалительными заболеваниями.— Новый аппарат ожогового отделения предназначен для постоянного поддержания заданного уровня отрицательного давления в течение длительного времени, cтимулирования кровообращения в области раны, удаления отделяемого из раны, поддержания в раневой полости влажной среды. Сегодня же процедуру на новом аппарате прошла первая пациентка — 60-летняя женщина с длительно незаживающей раной на фоне сахарного диабета, — рассказали в Липецкой городской больницы №3 «Свободный сокол».Добавим, что завтра в областном ожоговом центре ждут с визитом Андрея Алексеева — главного внештатного специалиста-комбустиолога Минздрава России, заместителя директора по инновационному развитию и международному сотрудничеству федерального государственного бюджетного учреждения «Национальный медицинский исследовательский центр хирургии имени А.В. Вишневского» Минздрава России, руководителя отдела термических поражений.