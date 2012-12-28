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В этом году в ожоговый центр поступили 47 пациентов с обморожениями: большинству потребовалась ампутация
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54 минуты назад
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В этом году в ожоговый центр поступили 47 пациентов с обморожениями: большинству потребовалась ампутация

Теперь лечить больных c ожогами, обморожениями и глубокими незаживающими ранами будут с помощь нового аппарата.

С начала 2024 года в областной ожоговый центр поступили 47 жертв обморожений, для 40 из них обморожения закончились ампутациями. Как рассказал GOROD48 заведующий ожоговым отделением Липецкой городской больницы №3 «Свободный сокол» Илья Копылов, 27-летний липчанин, изрядно выпив, всю ночь с 18 по 19 февраля гулял по улице без обуви. Как следствие —  у мужчины обморожения ног IV степени. Скорее всего, ступни ему теперь придётся ампутировать.

С сегодняшнего дня лечить пациентов с ожогами, обморожениями и глубокими незаживающими ранами будут с помощь нового стационарного аппарата «ВИТ Ультра» для лечения ран отрицательным давлением. Прибор отечественного производства 20 февраля был подарен сокольской больнице меценатами. Аппарат призван значительно ускорить лечение тяжелых больных с обширными ранами или повреждениями, гнойно-воспалительными заболеваниями.

— Новый аппарат ожогового отделения предназначен для постоянного поддержания заданного уровня отрицательного давления в течение длительного времени, cтимулирования кровообращения в области раны, удаления отделяемого из раны, поддержания в раневой полости влажной среды. Сегодня же процедуру на новом аппарате прошла первая пациентка — 60-летняя женщина с длительно незаживающей раной на фоне сахарного диабета, — рассказали в Липецкой городской больницы №3 «Свободный сокол».

Добавим, что завтра в областном ожоговом центре ждут с визитом Андрея Алексеева — главного внештатного специалиста-комбустиолога Минздрава России, заместителя директора по инновационному развитию и международному сотрудничеству федерального государственного бюджетного учреждения «Национальный медицинский исследовательский центр хирургии имени А.В. Вишневского» Минздрава России, руководителя отдела термических поражений.

Фото - vk.com/medsokol3
ожог
обморожение
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Комментарии (1)

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Иван
11 минут назад
Уже давно ожоговый надо переименовать в отмороженный. Ожогов в разы меньше.
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