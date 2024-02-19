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В России
44
30 минут назад

В России на 14% за год подорожала аренда студий

Сильнее всего арендные ставки выросли в Перми (плюс 67%, до 25 тысяч рублей), Туле (плюс 56%, до 28 тысяч) и Ульяновске (плюс 54%, до 20 тысяч).

За год долгосрочная аренда студий в городах России резко подорожала. О том, что один тип жилья стал менее доступным, - сообщили эксперты "Авито Недвижимости".

С 2023 по 2024 год цены на аренду студий в среднем по России выросли на 14%. Удорожание наблюдалось в 32 из 33 городов, принявших участие в исследовании. Исключением стал Воронеж, где студии подешевели на 13%, до 20 тысяч рублей в месяц, - пишет Lenta.ru.

Сильнее всего арендные ставки выросли в Перми (плюс 67%, до 25 тысяч рублей), Туле (плюс 56%, до 28 тысяч) и Ульяновске (плюс 54%, до 20 тысяч). В Москве и Санкт-Петербурге цены выросли не так заметно — на 30%, до 57 тысяч рублей, и на 22%, до 28 тысяч рублей соответственно.

Эксперты связывают рост стоимости аренды студий с высоким спросом и сокращением объема предложения.
аренда
студии
экономика
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