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сегодня, 15:37

В Петербурге у гимназии стреляли в водителя адвоката

В мужчину у гимназии № 622 по Выборгскому шоссе стрелял киллер. Рассматривается версия, что стрелявший перепутал водителя с отцом детей.

Водителя петербургского адвоката расстреляли в упор у гимназии, куда он привез детей работодателя, сейчас он находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии, возбуждено дело о покушении на убийство, - передает РИА Новости.

По версии следствия, утром 20 февраля на Выборгском шоссе неизвестный "по неустановленным мотивам с целью убийства произвел выстрел из огнестрельного оружия в голову 42-летнего мужчины, после чего с места происшествия скрылся", - сообщает региональный главк СК России. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.

Потерпевший госпитализирован в медицинское учреждение, где ему оказывается необходимая помощь, - говорится в сообщении.

Как рассказал источник в правоохранительных органах города, в районе 08:30 поступили сообщения от очевидцев о том, что у гимназии № 622 на Выборгском шоссе стреляли в мужчину, который приехал на черной Toyota Camry и высадил двоих детей.

"Выяснилось, что пострадавший — уроженец Узбекистана, который работает водителем у одного из петербургских адвокатов, в него стреляли с очень близкого расстояния. По словам очевидцев, неизвестный подошел практически вплотную и произвел выстрел, когда тот помогал детям выбраться из машины, девочка стояла всех ближе, но ее не задело", — сказал собеседник.

Рассматривается версия, что стрелявший перепутал водителя с отцом детей. "Адвокат был опрошен первоначально, он сказал, что не занимается громкими преступлениями, а сейчас ведет дела в арбитраже", — заметил источник.

По его словам, допросить водителя не представляется возможным, так как тот в крайнем тяжелом состоянии в реанимации.

Прокуратура Выборгского района Санкт-Петербурга поставила на контроль ход и результаты расследования по уголовному делу, возбужденному по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК России ("Покушение на убийство").
покушение на убийство
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