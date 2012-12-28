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В России
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сегодня, 15:37
В Петербурге у гимназии стреляли в водителя адвоката
В мужчину у гимназии № 622 по Выборгскому шоссе стрелял киллер. Рассматривается версия, что стрелявший перепутал водителя с отцом детей.
По версии следствия, утром 20 февраля на Выборгском шоссе неизвестный "по неустановленным мотивам с целью убийства произвел выстрел из огнестрельного оружия в голову 42-летнего мужчины, после чего с места происшествия скрылся", - сообщает региональный главк СК России. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.
Потерпевший госпитализирован в медицинское учреждение, где ему оказывается необходимая помощь, - говорится в сообщении.
Как рассказал источник в правоохранительных органах города, в районе 08:30 поступили сообщения от очевидцев о том, что у гимназии № 622 на Выборгском шоссе стреляли в мужчину, который приехал на черной Toyota Camry и высадил двоих детей.
"Выяснилось, что пострадавший — уроженец Узбекистана, который работает водителем у одного из петербургских адвокатов, в него стреляли с очень близкого расстояния. По словам очевидцев, неизвестный подошел практически вплотную и произвел выстрел, когда тот помогал детям выбраться из машины, девочка стояла всех ближе, но ее не задело", — сказал собеседник.
Рассматривается версия, что стрелявший перепутал водителя с отцом детей. "Адвокат был опрошен первоначально, он сказал, что не занимается громкими преступлениями, а сейчас ведет дела в арбитраже", — заметил источник.
По его словам, допросить водителя не представляется возможным, так как тот в крайнем тяжелом состоянии в реанимации.
Прокуратура Выборгского района Санкт-Петербурга поставила на контроль ход и результаты расследования по уголовному делу, возбужденному по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК России ("Покушение на убийство").
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