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Происшествия
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сегодня, 15:49
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60-летний усманец заманил 11-летнюю девочку в свою квартиру сладостями
Мужчина вину не признал.
«В июне 2023 года подсудимый заманил сладостями игравшую на детской площадке 11-летнюю девочку в свою квартиру и, воспользовавшись её беспомощным в силу возраста состоянием, совершил иные действия сексуального характера. В ходе следствия мужчина вину не признал, выдвинув версию о непричастности. Его доводы опровергнуты собранными доказательствами, оценив которые суд вынес обвинительный приговор», — сообщила пресс-служба СУ СК России по Липецкой области.
Мужчина приговорён к 12 годам 6 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима с ограничением свободы 1 год.
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