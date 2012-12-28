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сегодня, 15:49
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60-летний усманец заманил 11-летнюю девочку в свою квартиру сладостями

Мужчина вину не признал.

В СУ СК России по Липецкой области рассказали подробности преступления против половой неприкосновенности 11-летней девочки, которое было совершено 60-летним мужчиной в Усманском районе.

«В июне 2023 года подсудимый заманил сладостями игравшую на детской площадке 11-летнюю девочку в свою квартиру и, воспользовавшись её беспомощным в силу возраста состоянием, совершил иные действия сексуального характера. В ходе следствия мужчина вину не признал, выдвинув версию о непричастности. Его доводы опровергнуты собранными доказательствами, оценив которые суд вынес обвинительный приговор», — сообщила пресс-служба СУ СК России по Липецкой области.

Мужчина приговорён к 12 годам 6 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима с ограничением свободы 1 год.
дети
насилие
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Комментарии (4)

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Сначала новые
Евгений
42 минуты назад
Последний обзац не понял? К 12 годам и 6 мес. С огр 1год???? Это как
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Я_шка
3 минуты назад
С ограничением свободы это, когда выйдет из колонии (отбыв полный срок или по УДО), то ему еще год нельзя будет совершать какие-либо действия (к примеру, покидать свое местожительства или жилище в определённое время)
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Вот что.
7 минут назад
Год будет закрыт.
Ответить
Тоже
36 минут назад
Не пойму
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