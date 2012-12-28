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36 минут назад

В Приморском крае ученые обнаружили «красный лед»

Выяснилось, что в лед вморожены десятки тысяч рачков - представителей зоопланктона родов Neocalanus, Pseudocalanus, Metridia и Microcalanus.

В Приморском крае в районе морской биологической станции "Восток" ученые обнаружили морской лед, окрашенный в красный цвет, - сообщает Национальный научный центр морской биологии им. А.В. Жирмунского Дальневосточного отделения РАН в своем Телеграм-канале.

Специалистами Центра был отмечен красочный природный феномен - окрашивание льда в красный цвет, - говорится в сообщении.

Специалисты провели анализ проб и выяснили, что в лёд вморожены десятки тысяч рачков, - представителей зоопланктона родов Neocalanus, Pseudocalanus, Metridia и Microcalanus (данные ст.н. с. Валентины Касьян, ННЦМБ ДВО РАН).

Лед оказался красным благодаря присутствию в тельцах рачков пигментов–каротиноидов, - отмечается в сообщении.

В составе каротиноидов (органических пигментов, вырабатываемых бактериями, грибами и водорослями) ученые нашли астаксантин. Это вещество присутствует в водных организмах, имеющих красную окраску. В частности, астаксантин придает красный цвет мясу лососевых рыб, отметили специалисты центра морской биологии.

Уточняется, что явление окрашивания морских льдов в прибрежье Приморского края - отнюдь не редкость. Почти ежегодно, как правило в период таяния льда, регистрируются случаи окрашивания льдов в коричневый или зеленый цвета. Однако, во всех случаях ранее это были микроводоросли: примнезиевые (Pseudohaptolina ), зеленые (Chlamidomonas), динофлагелляты (Noctiluca) и др. Интересен факт, что окрашивание льда в красный цвет в этот раз обусловлено зоопланктоном, в то время как микроводоросли полностью отсутствовали в подледном слое воды и в самом льду.

Отмечается, что обнаруженные виды копепод составляют основу численности зоопланктона залива в зимний период и являются типичными обитателями его открытых глубоководных участков.

Ученые также призвали всех неравнодушных к природе сообщать им о фактах цветения воды или льда, что поможет составить более полную картину о функционировании морских систем.
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