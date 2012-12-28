Александр Бастрыкин затребовал данные по делу о пропавших с липецкой штрафстоянки автомобилях
Липецкая вечЁрка: в центре города развратник приставал к детям, нападение на врача и отключение газа
Под видом домушника 32-летний мужчина похитил почти полмиллиона рублей у своей родственницы
Частная компания подготовит к прохождению паводка несколько традиционных мест подтопления в Липецке
В России
50
сегодня, 13:56
Синоптики предсказывают самое жаркое лето в истории в 2024 году
По прогнозам экспертов, уже в июне температура будет на семь градусов превышать климатическую норму.
По словам синоптиков, уже в июне температура ожидается на 7 градусов выше нормы. +35 °C прогнозируют в Москве, Твери, Калуге, Калининграде. Рекорды также ожидаются на Дальнем Востоке, Урале, в республиках Северного Кавказа, в Сибири, а также в регионах Поволжья, - пишут "Известия".
Влияние на климат окажет тепловое явление Эль-Ниньо, связанное с аномальным повышением температуры поверхности воды в экваториальной части Тихого океана. В 2023 году данный феномен после примерно четырехлетнего перерыва вновь стал оказывать влияние на климат, при этом специалисты отмечают, что второй год Эль-Ниньо обычно теплее первого. По данным метеорологов, погодные аномалии ожидаются по всему миру.
0
0
0
0
0
Комментарии