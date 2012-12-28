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В России
50
сегодня, 13:56

Синоптики предсказывают самое жаркое лето в истории в 2024 году

По прогнозам экспертов, уже в июне температура будет на семь градусов превышать климатическую норму.

Лето в России станет самым жарким за всю историю наблюдений.

По словам синоптиков, уже в июне температура ожидается на 7 градусов выше нормы. +35 °C прогнозируют в Москве, Твери, Калуге, Калининграде. Рекорды также ожидаются на Дальнем Востоке, Урале, в республиках Северного Кавказа, в Сибири, а также в регионах Поволжья, - пишут "Известия".

Влияние на климат окажет тепловое явление Эль-Ниньо, связанное с аномальным повышением температуры поверхности воды в экваториальной части Тихого океана. В 2023 году данный феномен после примерно четырехлетнего перерыва вновь стал оказывать влияние на климат, при этом специалисты отмечают, что второй год Эль-Ниньо обычно теплее первого. По данным метеорологов, погодные аномалии ожидаются по всему миру.
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