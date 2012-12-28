60-летний житель области выслушал приговор за сексуальное преступление против ребенка

Потерпевшая не достигла 14-летнего возраста.

Усманский районный суд вынес приговор 60-летнему местному жителю по обвинению в действиях сексуального характера в отношении не достигшей 14-летнего возраста девочки.«Установлено, что мужчина совершил иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшей, не достигшей 14-летнего возраста, причинил ей нравственные страдания, моральный вред, нарушив ее половую неприкосновенность», — сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области.Обвиняемый признан виновным, суд назначили ему по пункту б части 4 статьи 132 УК РФ 12 лет 6 месяцев строгого режима с ограничением свободы на один год.