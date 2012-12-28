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сегодня, 13:52
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60-летний житель области выслушал приговор за сексуальное преступление против ребенка

Потерпевшая не достигла 14-летнего возраста.

Усманский районный суд вынес приговор 60-летнему местному жителю по обвинению в действиях сексуального характера в отношении не достигшей 14-летнего возраста девочки.

«Установлено, что мужчина совершил иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшей, не достигшей 14-летнего возраста, причинил ей нравственные страдания, моральный вред, нарушив ее половую неприкосновенность», — сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области.

Обвиняемый признан виновным, суд назначили ему по пункту б части 4 статьи 132 УК РФ 12 лет 6 месяцев строгого режима с ограничением свободы на один год.
сексуальное насилие
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Комментарии (3)

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Как гость
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Иваныч
сегодня, 14:21
Дурак старый, сколько баб вокруг одиноких, неучто несмог бы себе найти подходящую. Зачем к ребенку полез, на * конец нашел бы себе алкашку и за бутылку все что хош. Теперь оттуда не выйдешь ,считай пожизненный срок.
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гость
сегодня, 14:13
Таким пожизненно надо давать и на лесоповал.
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Ком Ментарий
сегодня, 14:25
Для него это и так "пожизненный".
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