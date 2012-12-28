Александр Бастрыкин затребовал данные по делу о пропавших с липецкой штрафстоянки автомобилях
Липецкая вечЁрка: в центре города развратник приставал к детям, нападение на врача и отключение газа
Под видом домушника 32-летний мужчина похитил почти полмиллиона рублей у своей родственницы
Частная компания подготовит к прохождению паводка несколько традиционных мест подтопления в Липецке
В России
40
40 минут назад
В Волгоградской области упал неизвестный объект
Власти Еланского района подтвердили падение неизвестного объекта в поле.
Обломки неопознанного объекта нашли в поле в Еланском районе Волгоградской области, - рассказал глава района Дмитрий Литвинов.
"Нет [повреждений домов и пострадавших]. В поле лежат [обломки], далеко от населенного пункта. Все совершенно спокойно", - пояснил Литвинов.
Что за объект упал, глава района не пояснил.
Ранее в региональных СМИ и Telegram-каналах появились фотографии и информация об обломках, обнаруженных недалеко от населенного пункта Вязовка Еланского района, которые, предположительно, принадлежат военному летательному аппарату.
0
0
0
0
0
Комментарии