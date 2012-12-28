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Происшествия
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сегодня, 12:44
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Наркокурьера настигла Карма: служебная собака унюхала в такси три килограмма синтетики
Курьер интернет-магазина привез в Липецкую область крупную партию мефедрона. Пакеты с наркотиками он прятал в запасном колесе.
Для досмотра машины использовалась служебная собака по кличке Карма, она помогла полицейским найти в запасном колесе три пакета с наркотиком.
«Сотрудниками наркоконтроля установлено, что задержанный являлся наркокурьером и оптовым закладчиком синтетических наркотиков, работая в интересах запрещенного интернет-магазина. По версии полиции, на арендованном автомобиле под видом таксиста задержанный перевозил наркотики из Подмосковья для последующего сбыта бесконтактным способом через тайники на территории Липецкой области. Платили курьеру криптовалютой», — сказано в официальном сообщении пресс-службы регионального УМВД.
Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 5 статьи 228.1 УК РФ. На время следствия курьер заключен под стражу.
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