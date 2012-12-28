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сегодня, 12:44
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Наркокурьера настигла Карма: служебная собака унюхала в такси три килограмма синтетики

Курьер интернет-магазина привез в Липецкую область крупную партию мефедрона. Пакеты с наркотиками он прятал в запасном колесе.

Управление по контролю над оборотом наркотиков УМВД России по Липецкой области перехватило крупную партию мефедрона. Три килограмма наркотика для последующей продажи через закладки в область вез 25-летний курьер запрещенного интернет-магазина. Автомобиль такси, которым он управлял, оперативники наркоконтроля вместе с сотрудниками ГИБДД остановили в Данковском районе.

Для досмотра машины использовалась служебная собака по кличке Карма, она помогла полицейским найти в запасном колесе три пакета с наркотиком.

«Сотрудниками наркоконтроля установлено, что задержанный являлся наркокурьером и оптовым закладчиком синтетических наркотиков, работая в интересах запрещенного интернет-магазина. По версии полиции, на арендованном автомобиле под видом таксиста задержанный перевозил наркотики из Подмосковья для последующего сбыта бесконтактным способом через тайники на территории Липецкой области. Платили курьеру криптовалютой», — сказано в официальном сообщении пресс-службы регионального УМВД.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 5 статьи 228.1 УК РФ. На время следствия курьер заключен под стражу.
наркотики
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Комментарии (6)

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Сначала новые
Вот
23 минуты назад
где нужны собаки !
Ответить
Проктолог
41 минуту назад
Ну кто так прячет, кто так прячет?!
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Зоркий
45 минут назад
Редкий случай, когда таксовал реально для души, а вообще был свой бизнес
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Лиза
46 минут назад
Молодец, Карма!
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Бабаха
сегодня, 12:49
Сто пудов сдали, наши органы сами на такое не способны...
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Иван да Марья
сегодня, 12:48
А я прочитал сначала у танкиста)))
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