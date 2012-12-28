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3 минуты назад

Добринец перевёл мошенникам из «службы безопасности банка» полтора миллиона рублей

А в Усмани 65-летняя женщина лишилась 1 миллиона 180 тысяч рублей, пытаясь заработать на купле-продаже акций.

За минувшие сутки жертвами телефонных мошенников стали жители четырёх районов Липецкой области. Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, 19 февраля в полицию пришёл 43-летний мужчина из Добринки, которому 16 и 17 февраля неоднократно звонили из «службы безопасности банка». В результате мужчина перевёл на «безопасный счёт» полтора миллиона рублей.

В Задонске вчера в полицию обратилась 41-летняя женщина, которой с 14 по 15 февраля звонили «сотрудники оператора сотовой связи» и угрожали блокировкой телефонных счетов в связи с неправомерными финансовыми операциями. Потом к обману женщины подключились «сотрудники МФЦ» и «сотрудники Банка России». В результате потерпевшая лишилась 510 тысяч рублей.

В Лебедяни 50-летней женщине в менеджере позвонили «сотрудники Центробанка». Под предлогом защиты банковского счёта от финансового мошенничества женщина лишилась 683 тысяч рублей.

В Усмани 65-летняя женщина заявила о потере 1 миллиона 180 тысяч рублей при игре на трейдинговой платформе. Заработать на покупке и продаже акций женщина пыталась с марта по ноябрь прошлого года.
мошенничество
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