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сегодня, 12:21

ЕС нарастил импорт санкционной российской нефти из Индии на 115%

Страны Евросоюза нарастили импорт российской нефти из Индии на 115% в 2023 году.

В ЕС продолжают охотно покупать российскую нефть, которую сами себе запретили. Москва резко нарастила поставки в Индию, а Европа сразу же кратно увеличила оттуда импорт. О происхождении топлива предпочитают не упоминать. В "индийском" списке — порядка 20 западных государств, в том числе Британия, - передает РИА Новости.

В Лондоне утверждают, что импорт из России полностью прекратился. Однако в Greenpeace выяснили: только с января по июль 2022 года в страну ввезли "санкционки" на 275 миллионов долларов, - писали в Sunday Times.

Танкеры приходили из Нидерландов, Германии, Бельгии, Польши, но нефть была российской. Формально законы не нарушались: в Британии импортером считают страну-отправителя, а не производителя. Это вызвало деланое возмущение в парламенте: лазейку потребовали срочно закрыть и остановить приток углеводородов "с неправильной маркировкой".

Однако от эффективной схемы не отказались, а параллельно освоили еще один канал — из Индии. Покупать продукцию крупнейшего в мире Джамнагарского нефтеперерабатывающего завода на западном побережье Индии британцы принялись сразу же после введения эмбарго на российскую нефть и нефтепродукты. Потом прибавили два других НПЗ — Вадинар и Нью-Мангалор.

С тех пор ничего не изменилось. Миллионы баррелей топлива, произведенного из российской нефти, по-прежнему поступают в страну, - сообщает BBC со ссылкой на отчеты отраслевых аналитических агентств.

Официально Британия утверждает, что с момента вступления санкций в силу "не было импорта российской нефти и нефтепродуктов". Удобное законодательство менять не планируют, и сырая нефть из России после переработки в Индии превращается в "индийскую".

В результате Москва увеличивает нефтяные доходы, направляемые в военный бюджет, - возмущаются в Центре исследований в области энергетики и чистого воздуха (CREA).

По данным международной неправительственной организации Global Witness, в 2023-м Великобритания импортировала около 5,2 миллиона баррелей нефтепродуктов из российского сырья. В основном (4,6 миллиона) — топливо для реактивных двигателей.

Этот канал освоила и Германия. По сведениям Федерального статистического управления ФРГ, поставки нефтепродуктов из Индии в январе — июле 2023 года выросли в 12 раз по сравнению с аналогичным периодом 2021-го. Закупают преимущественно газойль, необходимый для производства дизельного топлива. В 2022 году на это потратили 451 миллион евро — на 1100% больше, чем годом ранее.

Столь мощный скачок произошел после того, как Индия, получив существенные скидки, резко увеличила закупки российской нефти — до 40% всего импорта (раньше было два процента).

Основные бенефициары схемы — крупные индийские нефтедобытчики и НПЗ. Выгоду извлекают и российские инвесторы. Так, 49% акций второго по величине НПЗ страны Nayara Energy принадлежит "Роснефти".
Комментируя эти данные, в Минэкономики ФРГ повторили: "Российскую нефть Европа не импортирует".

Зато в 2023 году порядка 20 из 27 стран ЕС покупали нефтепродукты в Индии. В лидерах — Нидерланды (24% "индийского импорта"), Франция (23), Румыния (12), Италия и Испания (по 11).

В Индию из РФ поступает в среднем 1,75 миллиона баррелей сырой нефти в день, сообщает Kpler. В 2022 году было на 140% меньше.

Экспорт нефтепродуктов в ЕС из Индии вырос на 115% — со 111 тысяч баррелей в день до 231. Это самый высокий показатель за семь лет и, возможно, за всю историю, - отмечают в Kpler.

"Европа готова платить за эти поставки, поскольку отчаянно нуждается в запрещенной российской продукции. Потребителям по-прежнему необходимы бензин, дизельное топливо и керосин", — указывает Independent.
Все это демонстрирует низкую эффективность санкций. Российские нефть и нефтепродукты невозможно вывести с глобального рынка. Это привело бы к резкому росту цен, а второго энергокризиса в Европе явно не хотят.
нефть
санкции
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