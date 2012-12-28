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В мире
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сегодня, 12:21
ЕС нарастил импорт санкционной российской нефти из Индии на 115%
Страны Евросоюза нарастили импорт российской нефти из Индии на 115% в 2023 году.
В Лондоне утверждают, что импорт из России полностью прекратился. Однако в Greenpeace выяснили: только с января по июль 2022 года в страну ввезли "санкционки" на 275 миллионов долларов, - писали в Sunday Times.
Танкеры приходили из Нидерландов, Германии, Бельгии, Польши, но нефть была российской. Формально законы не нарушались: в Британии импортером считают страну-отправителя, а не производителя. Это вызвало деланое возмущение в парламенте: лазейку потребовали срочно закрыть и остановить приток углеводородов "с неправильной маркировкой".
Однако от эффективной схемы не отказались, а параллельно освоили еще один канал — из Индии. Покупать продукцию крупнейшего в мире Джамнагарского нефтеперерабатывающего завода на западном побережье Индии британцы принялись сразу же после введения эмбарго на российскую нефть и нефтепродукты. Потом прибавили два других НПЗ — Вадинар и Нью-Мангалор.
С тех пор ничего не изменилось. Миллионы баррелей топлива, произведенного из российской нефти, по-прежнему поступают в страну, - сообщает BBC со ссылкой на отчеты отраслевых аналитических агентств.
Официально Британия утверждает, что с момента вступления санкций в силу "не было импорта российской нефти и нефтепродуктов". Удобное законодательство менять не планируют, и сырая нефть из России после переработки в Индии превращается в "индийскую".
В результате Москва увеличивает нефтяные доходы, направляемые в военный бюджет, - возмущаются в Центре исследований в области энергетики и чистого воздуха (CREA).
По данным международной неправительственной организации Global Witness, в 2023-м Великобритания импортировала около 5,2 миллиона баррелей нефтепродуктов из российского сырья. В основном (4,6 миллиона) — топливо для реактивных двигателей.
Этот канал освоила и Германия. По сведениям Федерального статистического управления ФРГ, поставки нефтепродуктов из Индии в январе — июле 2023 года выросли в 12 раз по сравнению с аналогичным периодом 2021-го. Закупают преимущественно газойль, необходимый для производства дизельного топлива. В 2022 году на это потратили 451 миллион евро — на 1100% больше, чем годом ранее.
Столь мощный скачок произошел после того, как Индия, получив существенные скидки, резко увеличила закупки российской нефти — до 40% всего импорта (раньше было два процента).
Основные бенефициары схемы — крупные индийские нефтедобытчики и НПЗ. Выгоду извлекают и российские инвесторы. Так, 49% акций второго по величине НПЗ страны Nayara Energy принадлежит "Роснефти".
Комментируя эти данные, в Минэкономики ФРГ повторили: "Российскую нефть Европа не импортирует".
Зато в 2023 году порядка 20 из 27 стран ЕС покупали нефтепродукты в Индии. В лидерах — Нидерланды (24% "индийского импорта"), Франция (23), Румыния (12), Италия и Испания (по 11).
В Индию из РФ поступает в среднем 1,75 миллиона баррелей сырой нефти в день, сообщает Kpler. В 2022 году было на 140% меньше.
Экспорт нефтепродуктов в ЕС из Индии вырос на 115% — со 111 тысяч баррелей в день до 231. Это самый высокий показатель за семь лет и, возможно, за всю историю, - отмечают в Kpler.
"Европа готова платить за эти поставки, поскольку отчаянно нуждается в запрещенной российской продукции. Потребителям по-прежнему необходимы бензин, дизельное топливо и керосин", — указывает Independent.
Все это демонстрирует низкую эффективность санкций. Российские нефть и нефтепродукты невозможно вывести с глобального рынка. Это привело бы к резкому росту цен, а второго энергокризиса в Европе явно не хотят.
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