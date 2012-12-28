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В России
21 минуту назад
В РФ документы об образовании переведут в электронный формат
Отработка механизма создания цифровых дипломов и аттестатов позволит обеспечить полноценную работу суперсервисов "Поступление в вуз онлайн" и "Цифровые документы об образовании онлайн" на портале госуслуг.
Рособрнадзор до конца 2024 года должен обеспечить ввод в эксплуатацию Единого реестра цифровых документов об образовании, - следует из принятого правительством постановления.
К уже участвовавшим на прежних этапах «пилота» школам, колледжам и вузам добавляются учреждения дополнительного образования. При этом вырастет число участников эксперимента — в 2024 году это будут 277 школ, 260 колледжей, 61 вуз (среди них — крупнейшие: МГУ, МГТУ имени Баумана, МПГУ) и 225 учреждений дополнительного образования.
Эксперимент стартовал в 2022 году с отработки механизма формирования цифровых аттестатов об основном и среднем общем образовании. В 2023 году он продлевался и сейчас де-факто вышел на финальную стадию. Новый раунд пройдет в три этапа. Первый (с 15 марта по 31 мая) предполагает создание механизма формирования цифровых документов посредством запуска их Единого реестра (пока он будет работать в тестовом режиме). Второй этап частично совпадает по времени с первым (15 марта — 30 сентября) и предусматривает масштабирование новой практики и передачу информации на портал госуслуг для размещения в личных кабинетах пользователей. Наконец, на третьем этапе (1 октября — 31 декабря) предполагается ввод Единого реестра в полноценную эксплуатацию.
Уточняется, что сформированные в рамках эксперимента документы не будут иметь юридической силы и выпускники их не получат — после окончания «пилота» электронные дипломы и аттестаты будут удалены из системы.
В правительстве поясняют, что разработка механизма позволит обеспечить полноценную работу суперсервисов "Поступление в вуз онлайн" и "Цифровые документы об образовании онлайн» на портале госуслуг. По замыслу властей, создание второго суперсервиса упростит выдачу документов об образовании, сократит время и расходы на оформление бумажных бланков и минимизирует риски подделки документов об образовании. Предполагалось, что суперсервис заработает в 2025 году.
Как уточнили в Рособрнадзоре, решения о том, будут ли в будущем выдаваться дипломы и аттестаты и в бумажном виде, пока нет. "Все решения будут приниматься по окончании эксперимента",— заявили там. Между тем предполагается, что электронные дипломы и аттестаты при желании можно будет использовать для поступления в вуз или при трудоустройстве наравне с традиционными бумажными документами.
Отметим, что сейчас сведения о выданных аттестатах и дипломах вносятся в Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении, созданный Рособрнадзором в 2013 году. В него включаются сведения о документах государственного образца об образовании, выданных с 10 июля 1992 года.
В пояснительной записке к проекту постановления отмечалось, что в основе концепции цифровых документов об образовании — идея перехода к использованию реестровой модели.
Новшество дает дальнейший толчок развитию технологий электронного документооборота (ЭДО), криптошифрования, передачи защищенных данных, - считают эксперты.
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