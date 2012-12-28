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Общество
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45 минут назад
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«Ледоход» в Студенческом городке – из-за порыва на сетях «РВК-Липецк»
На прошлой неделе бригада уже работала над устранением утечки, однако оперативно ликвидировать её не удалось.
«На прошлой неделе бригада специалистов работала над ее устранением, однако оперативно ликвидировать порыв не удалось – под отключение холодного водоснабжения попадало большое количество потребителей. На данный момент водоканал проводит мероприятия, которые позволят снизить количество попадающих под отключение абонентов. Работы по устранению утечки планируется провести в среду, 21 февраля. Информация об этом, а также о временном ограничении водоснабжения у жителей ближайших домов будет размещена на официальных ресурсах «РВК-Липецк» и в региональных средствах массовой информации», – сообщили в пресс-службе компании.
Фото, видео – vk.com/mechanic_200
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