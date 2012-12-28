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533
45 минут назад
2

«Ледоход» в Студенческом городке – из-за порыва на сетях «РВК-Липецк»

На прошлой неделе бригада уже работала над устранением утечки, однако оперативно ликвидировать её не удалось.

В районе дома №10 в Студенческом городке произошла утечка на сетях водоотведения. Она уже обследована сотрудниками «РВК-Липецк».

«На прошлой неделе бригада специалистов работала над ее устранением, однако оперативно ликвидировать порыв не удалось – под отключение холодного водоснабжения попадало большое количество потребителей. На данный момент водоканал проводит мероприятия, которые позволят снизить количество попадающих под отключение абонентов. Работы по устранению утечки планируется провести в среду, 21 февраля. Информация об этом, а также о временном ограничении водоснабжения у жителей ближайших домов будет размещена на официальных ресурсах «РВК-Липецк» и в региональных средствах массовой информации», – сообщили в пресс-службе компании.

Фото, видео – vk.com/mechanic_200
ЖКХ
вода
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Комментарии (2)

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Бабаха
22 минуты назад
Живя в этом городе уже не чему не удивляюсь, город погряз в грязи, льду и снеге, это уже не новость , а наша норма жизни...
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КапитанОчевидность
17 минут назад
даа, запустили вы город, довели до разрухи.. плохие вы жители.
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