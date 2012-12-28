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32 минуты назад

«Помоги себе сам» - «ЭкоПром-Липецк» вынужден отсыпать песком внутридворовые проезды

Эта зима внесла корректировки в график вывоза отходов. Аномальные снегопады декабря плавно перешли в ледяной дождь, который превратил улицы города в сплошной каток с глубокой колеей. И там, где легковой автомобиль хоть с трудом, но может проехать, тяжёлая спецтехника на голом льду становится неуправляемой, ее "стаскивает" на обочину и припаркованные вдоль дорог машины.

К сожалению, не все внутридворовые проезды отсыпаны песком. По данным департамента развития территорий администрация города Липецка более четверти дворов не обработаны пескосоляной смесью.

Сотрудники «ЭкоПром-Липецк» вынуждены сами посыпать проезды, чтобы мусоровоз смог доехать до контейнерной площадки и забрать отходы. На прошедших выходных на 27 микрорайоне и улице Неделина регоператором была организована отсыпка песком внутридворовых проездов. Только после щедрой отсыпки песком машины смогли доехать до контейнеров и вывезти отходы.

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На это тратится дополнительное время, что не лучшим образом сказывается на графике вывоза.

Припаркованные машины также вносят свою лепту: ежедневно от пяти до пятнадцати площадок заблокированы автомобилями. В лидерах автовладельцы улиц Замятина, Свиридова, Хренникова: на эти улицы приходится 20% зафиксированных случаев, когда машины мешали вывозу отходов.

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За парковку в зоне разгрузки-погрузки контейнерных площадок предусмотрен административный штраф: на граждан в размере от 500 до 3000 рублей; на юридических лиц - от 10 000 до 50 000 рублей.

«Традиционно в зимний период увеличивается время вывоза отходов, и, соответственно, требуется на 30-40% больше техники. Если в летнее время 1 мусоровоз мог обслужить 3-4 района, то сейчас это 1-2 микрорайона. С декабря на постоянной основе мы привлекаем наемный транспорт, также заключен договор на покупку 6 новых машин – они приступят к работе в ближайшие недели. Все сотрудники компании прилагают максимальные усилия для ежедневного вывоза отходов из контейнеров. Также просим жителей с пониманием отнестись к создавшейся ситуации и не оставлять свой личный автотранспорт возле контейнерных площадок и на подъездных путях», - прокомментировали ситуацию в пресс-службе АО «ЭкоПром-Липецк».

Стоит отметить, что согласно СанПиН периодичность вывоза при температуре ниже 5 градусов составляет 72 часа для смешанных отходов, и не реже 10 суток для крупногабаритных отходов.

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ЭкоПром-Липецк
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