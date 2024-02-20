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23 секунды назад
В Роспотребнадзоре назвали 7 продуктов-подделок
Ведомство назвало 7 фальшиво полезных продуктов продуктов, продающихся под прикрытием здоровой диеты.
Первые в списке сладкие йогурты и творожки. На самом деле в них много сахара, и съев одну порцию этого лакомства, можно незаметно для себя получить, к примеру, суточную дозу сахара.
Вторые - соки и нектары. Если речь о пакетированных напитках, то в них мало витаминов, а вот сахара, с помощью которого производители пытаются улучшить их вкус - много.
Третье - обезжиренные молочные продукты. Чем меньше жира - тем ниже их польза, - отмечают в Роспотребнадзоре. Кальций из такого творога или молока хуже усваивается организмом. Плюс в них тоже могут добавлять различные сахара для улучшения вкуса.
Четвертое - мюсли. В них, как правило, содержится не только много сахара, но и много жира в виде растительных масел. А заявленный объем сухофруктов и орехов не всегда соответствует истине. Так что лучше готовить их самостоятельно.
Пятое - каши быстрого приготовления. Крупа в них, как правило, сильно измельчена и пропарена, это сильно снижает ее питательную ценность. И вместо человек получает "пустые калории", сдобренные сахаром, усилителями вкуса, синтетическими ароматизаторами и прочими вредными добавками.
Шестое - протеиновые батончики. Тут основные риски связаны с нечестностью производителей и лукавством маркировки. Их калорийность часто занижается, как и информация о содержании жира и углеводов, а показатели белка, напротив, завышаются.
И седьмое - продукты без глютена. Исключая его, производитель должен заменять его чем-то другим. Итог: еда беднеет белком и обогащается быстрыми углеводами.
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