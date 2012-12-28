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В России
44
55 минут назад

РФ выкупила 165 иностранных самолетов за 2023 год

Российские авиакомпании в течение прошлого года и начала 2024 года приобрели у своих зарубежных лизингодателей 165 самолетов.

Российские авиакомпании за 2023-й и начало 2024 года выкупили у иностранных лизингодателей 165 самолетов, - передает РБК. Источники издания в правительстве сообщили, что выделенный на эти цели лимит средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) в размере 300 млрд рублей исчерпан.

Выкупленные самолеты составили примерно 40% парка зарубежных самолетов (примерно 400 воздушных судов). Наибольшее количество судов получила компания "Аэрофлот" — 93 самолета. S7 Airlines урегулировала споры с лизингодателями по 45 самолетам. Еще 19 воздушных бортов выкупили "Уральские авиалинии", авиакомпания "Аврора" — восемь среднемагистральных Airbus A319.

Авиакомпания iFly претендовала на господдержку для выкупа трех самолетов, но деньги из ФНБ не получила. Уточняется, что решение споров с лизингодателями происходило в том числе за счет самих авиакомпаний — дочернее предприятие "Аэрофлота" "Победа" направило на эти цели 15 млрд рублей чистой прибыли.

Выкуп необходим для снятия иностранных регистраций с самолетов, чтобы их владельцы (лизингодатели) не препятствовали эксплуатации воздушных судов на зарубежных маршрутах. Права собственности на выкупаемые суда переходят в государственную страховую компанию НСК, которой принадлежит лизинговая "НЛК-Финанс". Через последнюю самолеты вновь оформляются в лизинг российским авиакомпаниям.

НСК контролируется подведомственным Росавиации ФГУП "Администрация гражданских аэропортов". Средства из ФНБ на выкуп выделялись в качестве льготного займа по ставке 1,5% на 15 лет.
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