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В России
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55 минут назад
РФ выкупила 165 иностранных самолетов за 2023 год
Российские авиакомпании в течение прошлого года и начала 2024 года приобрели у своих зарубежных лизингодателей 165 самолетов.
Выкупленные самолеты составили примерно 40% парка зарубежных самолетов (примерно 400 воздушных судов). Наибольшее количество судов получила компания "Аэрофлот" — 93 самолета. S7 Airlines урегулировала споры с лизингодателями по 45 самолетам. Еще 19 воздушных бортов выкупили "Уральские авиалинии", авиакомпания "Аврора" — восемь среднемагистральных Airbus A319.
Авиакомпания iFly претендовала на господдержку для выкупа трех самолетов, но деньги из ФНБ не получила. Уточняется, что решение споров с лизингодателями происходило в том числе за счет самих авиакомпаний — дочернее предприятие "Аэрофлота" "Победа" направило на эти цели 15 млрд рублей чистой прибыли.
Выкуп необходим для снятия иностранных регистраций с самолетов, чтобы их владельцы (лизингодатели) не препятствовали эксплуатации воздушных судов на зарубежных маршрутах. Права собственности на выкупаемые суда переходят в государственную страховую компанию НСК, которой принадлежит лизинговая "НЛК-Финанс". Через последнюю самолеты вновь оформляются в лизинг российским авиакомпаниям.
НСК контролируется подведомственным Росавиации ФГУП "Администрация гражданских аэропортов". Средства из ФНБ на выкуп выделялись в качестве льготного займа по ставке 1,5% на 15 лет.
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