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Под видом домушника 32-летний мужчина похитил почти полмиллиона рублей у своей родственницы
Общество
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сегодня, 09:32
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У 42-летнего хлевенца нашли 339,3 грамма марихуаны
Мужчина хранил наркотики в сарае в стеклянных банках.
Как сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области, в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ «Незаконное приобретение, хранение и сбыт наркотиков».
Санкция этой статьи — от трех до десяти лет лишения свободы.
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