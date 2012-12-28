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сегодня, 09:32
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У 42-летнего хлевенца нашли 339,3 грамма марихуаны

Мужчина хранил наркотики в сарае в стеклянных банках.

В сарае у 42-летнего хлевенца полицейские обнаружили три стеклянных банки общим объемом 4,5 литра и прозрачный полимерный пакет с марихуаной. В общей сложности изъято 339,3 грамма наркотика.

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Как сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области, в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ «Незаконное приобретение, хранение и сбыт наркотиков».

Санкция этой статьи — от трех до десяти лет лишения свободы.
наркотики
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Комментарии (3)

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Сначала новые
А
10 минут назад
Какой сбыт? Чувак себе на зиму загрузки делал
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Джон Ленин
59 минут назад
Будет теперь знать с кем пить!
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капитализма
сегодня, 09:49
А вообще, работа и коровы в деревнях есть,что б делом заняться ?
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