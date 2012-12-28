У 42-летнего хлевенца нашли 339,3 грамма марихуаны

Мужчина хранил наркотики в сарае в стеклянных банках.

В сарае у 42-летнего хлевенца полицейские обнаружили три стеклянных банки общим объемом 4,5 литра и прозрачный полимерный пакет с марихуаной. В общей сложности изъято 339,3 грамма наркотика.Как сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области, в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ «Незаконное приобретение, хранение и сбыт наркотиков».Санкция этой статьи — от трех до десяти лет лишения свободы.