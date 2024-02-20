Александр Бастрыкин затребовал данные по делу о пропавших с липецкой штрафстоянки автомобилях
Эксцесс исполнителя: липецкие школьники едут домой на поезде, если не приезжает 13-й автобус
Липецкая вечЁрка: в центре города развратник приставал к детям, нападение на врача и отключение газа
Липецкая вечЁрка: в центре города развратник приставал к детям, нападение на врача и отключение газа
Под видом домушника 32-летний мужчина похитил почти полмиллиона рублей у своей родственницы
Происшествия
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сегодня, 09:28
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Два кроссовера горели этой ночью на улице Коммунаров
Еще одна машина сгорела в гараже в Елецком районе.
Днем ранее в селе Казаки Елецкого района сгорела хозпостройка с автомобилем «Форд Фокус-2». Пожарные успели отстоять жилой дом.
В селе Вешаловка Липецкого района горел жилой дом — повреждено потолочное перекрытие и внутренняя отделка на 1,5 квадратных метрах, В селе Троицкое того же района горела квартира пятиэтажки, сгорели вещи и отделка на пяти квадратных метрах. Огонь потушили жильцы квартиры. В Липецком СНТ «Плехановское» сгорел дачный дом. В Грязях на улице 1-й Конной огонь повредил половину надворной постройки.
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