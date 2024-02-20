Два кроссовера горели этой ночью на улице Коммунаров

Еще одна машина сгорела в гараже в Елецком районе.



Ночью 20 февраля в Ельце на улице Коммунаров горели два автомобиля: «Рено Аркана» и «Киа Спортейдж». Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области, огонь повредил сгораемые узлы и агрегаты «Рено» на трех квадратных метрах и отделку «Киа Спортейдж».Днем ранее в селе Казаки Елецкого района сгорела хозпостройка с автомобилем «Форд Фокус-2». Пожарные успели отстоять жилой дом.В селе Вешаловка Липецкого района горел жилой дом — повреждено потолочное перекрытие и внутренняя отделка на 1,5 квадратных метрах, В селе Троицкое того же района горела квартира пятиэтажки, сгорели вещи и отделка на пяти квадратных метрах. Огонь потушили жильцы квартиры. В Липецком СНТ «Плехановское» сгорел дачный дом. В Грязях на улице 1-й Конной огонь повредил половину надворной постройки.