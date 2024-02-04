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11 минут назад
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Сегодня в Липецке: куда жаловаться на неубранный двор и липчане покрываются татуировками

Всё самое главное про наступивший вторник.

Погода стабильна

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Сегодняшний день в Липецке будет копией вчерашнего: температура – от -4 до -6 градусов, без существенных осадков. 

Отключения 

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С 10:00 до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду на улицах Волгоградской, 1, 2, 2а, 4, 5, 7; Гоголя, 1, 2, 2а, 21, 31, 37, 39, 41; Ильича, 14, 16, 48; Жуковского, 9а, 11б, 13а, 15а; Коммунистической, 17, 20, 20а, 21, 22, 22а, 23; Ульяны Громовой, 5, 7; в переулке 1-м Театральном, 1а.

В это же время останутся без удобство жители частного сектора на улицах Ватутина, Гоголя, Зелёной, Ильича, Краснодонской, Ковалевского, Кошевого, Лобачевского, Матросова, Новосёлов, Панфилова, Партизанской, Севастопольской, Социалистической, Спартака, Украинской, Целинной, Цимлянской, в переулках Линейном, Моторной, Парковом, Театральном, Садовом, Спортивном, Сосновом, проезде Ильича. 

Пробки

Машин на улицах всё больше, город едет всё медленнее, а в часы пик и вовсе еле ползёт. Тут не обойтись без «Яндекс-карт» или аналогичных приложений: по крайней мере, будете знать, где заторы меньше. 


Куда звонить, если не убирают двор

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Почти четверть липецких дворов не посыпана песком или солью – это были вынуждены признать в мэрии города. Там рассказали, что на прошлой неделе проверили 2 674 двора, из них более 600 представляли опасность для пешеходов. С управляющими компаниями проведут разъяснительные беседы, а кого-то и накажут рублём.

Липчанам напомнили, что  в случае некачественной уборки придомовой территории, контейнерных площадок, территории вокруг хозяйствующего субъекта жители могут позвонить в Единую диспетчерскую службу региона по бесплатному номеру: 8-800-450-48-48.

Автор книги про Берию (18+)

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Липецкую областную универсальную библиотеку сегодня навестит настоящий писатель – Александр Лапин из Воронежа. 

В 15:00 он проведёт встречу с читателями и представит свой новый роман «Страсть и бомба Лаврентия Берии», посвященный одному из наиболее одиозных персонажей советской истории. Гости встречи узнают об истории создания произведения, о творчестве А. Лапина, услышат отрывки из книг, смогут задать интересующие вопросы и взять автограф у писателя.

Открытка к 23 февраля (16+)

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Скоро 23 февраля, а дарить мужчинам носки и галстуки давно считается банальностью. Но не машину же ему, в самом деле?!

Интересный выход предлагает сегодня культурное пространство «Библиотека» (ул. Октябрьская, 28). В) 19:01 здесь начнётся  мастер-класс по созданию открытки в коллажной технике с использованием масляной пастели. Всё-таки и лучший подарок тот, что сделан своими руками. Заодно и вспомните школьные годы чудесные. 

Пой и зарабатывай (12+)

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Липчан приглашают принять участие в заочном конкурсе Всероссийского фестиваля авторской песни «Гринландия».

Лучших исполнителей допустят до финала, который пройдет с 19 по 21 июля в Кировской области, все они получат денежные призы. 

Конкурс проводят в разных номинациях: «Автор слов», «Автор музыки»,  «Автор слов и музыки», «Исполнитель», «Дуэт, ансамбль, хор, коллектив», «Семейные дуэты и ансамбли», «Видеоклип», «Социальный видеоролик».
Заявки принимаются до 30 апреля по электронной почте: grinlandia-kirov@mail.ru и в группе в «ВКонтакте».

Спорт

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Сегодняшний день весьма спортивный. В здании спортивной школы №4 (ул. Неделина,20) в 10:00 стартует первенство Липецкой области среди мальчиков и девочек до 9 лет (6+).

В бассейне СК «Спартак» (ул. Гагарина, 70) в 14:15 начнётся чемпионат области по плаванию среди взрослых. А в 17:00 их заменят на голубых дорожках участники областного первенства среди юношей и девушек 14-15 лет (6+).

Наконец, в СК «Атлант» в селе Копцевы Хутора Липецкого района (ул. Котовского, 1б) состоятся заключительные игры 9-го тура первенства России по волейболу в высшей лиге «А». Липчанки играют в 14:00 с лидером турнира «Омичкой» (6+).

Татуировки

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6 из 10 липчан, у которых уже есть хотя бы одна татуировка, задумываются о следующей, выяснили в ходе опроса  социологи SuperJob.

Положительно относятся к татуировкам 26% экономически активных граждан. Отрицательно — 41%. Каждый третий затруднился с оценкой.

Кстати, иногда наличие тату может стать… причиной для отказа в работе. Такое случается нечасто, но примерно каждый десятый рекрутер признался, что в его практике были случаи, когда фактической причиной отказа соискателю в трудоустройстве стали рисунки на теле. Они негласно запрещены в банках, клиентском сервисе, отделах продаж.

Что липчан интересует в работе кроме зарплаты

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При выборе работы липчан прежде всего интересует зарплата. Её назвали главным фактором место 66% опрошенных SuperJob. 

Респондентов просили назвать ТОП-3 фактора, влияющих на трудоустройство. На 2-м месте оказалась адекватность непосредственного руководства, её назвали 38%. На 3-м — стабильность работы компании — 33%. 

Удобство расположения места работы важно 29% соискателей. Столько же при трудоустройстве обращают пристальное внимание на психологическую атмосферу в компании. 26% опрошенных для принятия решения необходимо знать перспективы карьерного роста.

Для 15% респондентов важны гарантии соблюдения баланса между работой и отдыхом. Для 8% опрошенных важно наличие и состав компенсационного пакета.

Респонденты с зарплатой менее 50 тысяч рублей в месяц чаще оценивают новую работу по таким параметрам как стабильность, адекватность руководства, удобство расположения и психологический комфорт. Среди горожан с зарплатой более 100 тысяч рублей больше всего тех, кого прежде всего интересует уровень дохода на новом месте работы — 75%.

Дорогие липчане! От всей души желаем вам найти прекрасную работу и достойную зарплату. А найти новости проще простого — нужно лишь время от времени заходить на GOROD48. Вы будете в курсе всего, не пропустите ничего важного и интересного. С вами будет приятно поговорить, и вы всегда найдёте общие темя с информированными людьми. Т.е. будете принадлежать к лучшей части общества. Ждём вас на сайте снова и снова!

Сегодня в Липецке
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Комментарии (2)

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Сначала новые
Пессимист
8 минут назад
С управляющими компаниями проведут разъяснительные беседы, это хорошо. Только сначала эти беседы проведите перед зеркалом, вас самих это тоже касается
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Как обычно
15 минут назад
На татуировки деньги находятся, а на гречку и яйца нет.
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