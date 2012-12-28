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сегодня, 18:18
Игровые компании уволили более 6 тыс. сотрудников с начала года
В 2020–2021 годах, согласно отчету исследовательской компании IBISWorld, мировые продажи видеоигр выросли на 20%: в период локдауна гейминг был одним из самых популярных хобби. Выросли инвестиции, были анонсированы новые амбициозные релизы, и из-за этого возникли новые вакансии. 20 тыс. мест появилось именно в этот период. Поэтому, как считают эксперты, одна из основных причин таких больших сокращений — закономерное уменьшение индустрии.
«В последнее время IT-индустрия очень быстро росла, поэтому рано или поздно должен был наступить момент стабилизации и даже произойти небольшой откат. Это закономерно», — рассказал «Известиям» IT-эксперт аналитического центра университета «Синергия» Алексей Ермаков.
Еще одна версия, почему компании сокращают сотрудников, — замена работников искусственным интеллектом и нейросетями. Главным образом это касается художников и райтеров. Программа может написать текст или сгенерировать изображение по описанию за считанные секунды. Для этого не требуется ни художественных, ни авторских навыков — достаточно сотрудника, который будет формулировать письменные запросы для ИИ.
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