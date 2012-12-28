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сегодня, 18:18

Игровые компании уволили более 6 тыс. сотрудников с начала года

Компания Activision Blizzard, которая теперь принадлежит Microsoft, уволила порядка 1,9 тыс. человек в 2024 году. Из других компаний, сокративших штат, выделяются Riot Games — более 500 специалистов уволено; Epic Games, разработавшая хит Fortnite, — 830 сотрудников; компания-издатель Embracer Group (ранее THQ Nordic) — 900 человек; Electronic Arts (EA) — 780 работников. Unity Software, занимающаяся игровым движком Unity, тоже выставила на улицу 1,8 тыс. людей (около 25% от общего штата). В большинстве случаев организации объяснили сокращения реструктуризацией. 

В 2020–2021 годах, согласно отчету исследовательской компании IBISWorld, мировые продажи видеоигр выросли на 20%: в период локдауна гейминг был одним из самых популярных хобби. Выросли инвестиции, были анонсированы новые амбициозные релизы, и из-за этого возникли новые вакансии. 20 тыс. мест появилось именно в этот период. Поэтому, как считают эксперты, одна из основных причин таких больших сокращений — закономерное уменьшение индустрии. 

«В последнее время IT-индустрия очень быстро росла, поэтому рано или поздно должен был наступить момент стабилизации и даже произойти небольшой откат. Это закономерно», — рассказал «Известиям» IT-эксперт аналитического центра университета «Синергия» Алексей Ермаков. 

Еще одна версия, почему компании сокращают сотрудников, — замена работников искусственным интеллектом и нейросетями. Главным образом это касается художников и райтеров. Программа может написать текст или сгенерировать изображение по описанию за считанные секунды. Для этого не требуется ни художественных, ни авторских навыков — достаточно сотрудника, который будет формулировать письменные запросы для ИИ. 

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