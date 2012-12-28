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Общество
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сегодня, 18:14
В районе Тракторного и центральной части Липецка отключат холодную воду
Воду отключат 20 февраля из-за плановых ремонтных работ на сетях, сообщили в «РВК-Липецк», с неудобствами столкнутся потребители более трех десятков улиц.
Также в это время отключат холодную воду в частном секторе Тракторного на улицах Ильича, Ватутина, Краснодонской, Кошевого, Севастопольской, Матросова, Панфилова, Докучаева, Социалистической, Целинной, Цимлянской, Партизанской, Новоселов, Лобачевского, Ковалевской, Спартака, Украинской, Зеленой, в переулках Парковом, Линейном, Моторном, Театральном, Садовом, Спортивном, Сосновом, по проезду Ильича, в центральной части Липецка – в частном секторе улицы Гоголя.
Цистерны с водой будут находиться по адресам: улица Ильича, 14, улица Кошевого, 48, улица Ульяны Громовой, 7. После окончания работ возможно повышение мутности воды.
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