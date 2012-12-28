В районе Тракторного и центральной части Липецка отключат холодную воду

Воду отключат 20 февраля из-за плановых ремонтных работ на сетях, сообщили в «РВК-Липецк», с неудобствами столкнутся потребители более трех десятков улиц.

С 10:00 и до окончания работ в районе Тракторного без холодной воды останутся дома №№ 14, 16, 48 по улице Ильича, №№ 1, 2, 2а, 4, 5, 7 по улице Волгоградской, №№ 17, 20, 20а, 21, 22, 22а, 23 по улице Коммунистической, №№ 9а, 11б, 13а, 15а по улице Жуковского, № 1а в 1 Театральном переулке, а в центральной части города – дома №№ 1, 2, 2а, 21, 31, 37, 39, 41 по улице Гоголя, №№ 5, 7 по улице У. Громовой.Также в это время отключат холодную воду в частном секторе Тракторного на улицах Ильича, Ватутина, Краснодонской, Кошевого, Севастопольской, Матросова, Панфилова, Докучаева, Социалистической, Целинной, Цимлянской, Партизанской, Новоселов, Лобачевского, Ковалевской, Спартака, Украинской, Зеленой, в переулках Парковом, Линейном, Моторном, Театральном, Садовом, Спортивном, Сосновом, по проезду Ильича, в центральной части Липецка – в частном секторе улицы Гоголя.Цистерны с водой будут находиться по адресам: улица Ильича, 14, улица Кошевого, 48, улица Ульяны Громовой, 7. После окончания работ возможно повышение мутности воды.