Эксцесс исполнителя: липецкие школьники едут домой на поезде, если не приезжает 13-й автобус
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В России
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36 минут назад
В Кемеровской области снизилась младенческая смертность
Как следует из документов Росстата, Кузбасс по уровню младенческой смертности Кемеровская область находится на четвертом месте в Сибири. Выше этот показатель в Красноярском крае, Иркутской и Новосибирской областях.
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