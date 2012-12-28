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36 минут назад

В Кемеровской области снизилась младенческая смертность

В Кемеровской области снизилась младенческая смертность. За 2023 год в регионе умерли 82 младенца, годом ранее — 118 малышей. Об этом со ссылкой на данные Росстата сообщает VSE42.Ru.

Как следует из документов Росстата, Кузбасс по уровню младенческой смертности Кемеровская область находится на четвертом месте в Сибири. Выше этот показатель в Красноярском крае, Иркутской и Новосибирской областях.

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