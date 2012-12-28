Под видом домушника 32-летний мужчина похитил почти полмиллиона рублей у своей родственницы

В содеянном он сознался и добровольно вернул деньги.

58-летняя женщина из деревни Брянцево Краснинского района заявила в полицию о краже из её дома 470 000 рублей.«Женщина заявила, что в период с 20:00 до 23:00, когда в доме никого не было, неизвестный, разбив окно, проник в комнату, и из комода похитил 470 000 рублей», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.В краже подозревают 32-летнего родственника заявительницы. По версии следствия, чтобы имитировать кражу из дома, он разбил оконное стекло, проник через окно в комнату, сломал замок в комоде, разбросал находившиеся в нём документы, после чего забрал все деньги.Похищенные деньги мужчина потратить не успел. В содеянном он сознался и добровольно всё вернул.