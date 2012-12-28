Эксцесс исполнителя: липецкие школьники едут домой на поезде, если не приезжает 13-й автобус
Эксцесс исполнителя: липецкие школьники едут домой на поезде, если не приезжает 13-й автобус
Александр Бастрыкин затребовал данные по делу о пропавших с липецкой штрафстоянки автомобилях
В России
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39 минут назад
В Белгородской области дрон-камикадзе ВСУ атаковал объект связи
Пострадавших нет.
По его словам, пострадавших нет. Оперативные службы выехали на место.
Также под обстрел ВСУ попало село Тишанка Волоконовского района. Пострадавших нет. В двух частных домовладениях выбиты окна, посечены кровля и фасад, а также ворота и изгородь. Есть повреждение линии электропередачи.
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