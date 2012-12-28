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сегодня, 17:00
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Ночью в Липецкой области до -18

20 февраля Липецкая область будет находиться в зоне повышенного атмосферного давления, осадков не ожидается. 21 и 22 февраля регион окажется под влиянием очередного атмосферного фронта с запада, который принесет небольшой, местами умеренный снег. 

Среднесуточные температуры воздуха составят: 20 февраля —  9 градусов мороза, что на 2-3 градуса ниже нормы, 21 и 22 февраля — 2-5 градусов мороза, что на 2-4 градуса выше климатической нормы,. 
По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 20 февраля в Липецкой области ночью переменная облачность, днем облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/сек. Температура воздуха ночью — от 8 до 13 градусов мороза, при прояснениях до -18, днем – от -1 до -6. 

В Липецке ночью переменная облачность, днем облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ночью на улице — от -12 до -14, днем — от -4 до -6 градусов.

День 20 февраля стал самым теплым в Липецке в 1958 году, тогда в городе было +5. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1924 году – 31 градус мороза. 

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Комментарии (3)

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Сначала новые
Чумачечей
44 минуты назад
До - 18 ?.. Это ещё тепло! Морозом не назовёшь
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Труба гнилая
49 минут назад
Ща как рвану!
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Animal planet.
сегодня, 16:15
Бедные, бездомные животные. Опять им мерзнуть.
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