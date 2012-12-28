Ночью в Липецкой области до -18

20 февраля Липецкая область будет находиться в зоне повышенного атмосферного давления, осадков не ожидается. 21 и 22 февраля регион окажется под влиянием очередного атмосферного фронта с запада, который принесет небольшой, местами умеренный снег.

Среднесуточные температуры воздуха составят: 20 февраля — 9 градусов мороза, что на 2-3 градуса ниже нормы, 21 и 22 февраля — 2-5 градусов мороза, что на 2-4 градуса выше климатической нормы,.По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 20 февраля в Липецкой области ночью переменная облачность, днем облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/сек. Температура воздуха ночью — от 8 до 13 градусов мороза, при прояснениях до -18, днем – от -1 до -6.В Липецке ночью переменная облачность, днем облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ночью на улице — от -12 до -14, днем — от -4 до -6 градусов.День 20 февраля стал самым теплым в Липецке в 1958 году, тогда в городе было +5. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1924 году – 31 градус мороза.