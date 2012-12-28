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40 минут назад
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Липецкая вечЁрка: в центре города развратник приставал к детям, нападение на врача и отключение газа

Сегодня, 19 февраля, стало известно о задержании подозреваемого в развратных действиях в отношении школьниц, водитель скорой скрутил агрессивного пациента, и начались отключения газа из-за договоров на обслуживание квартирного оборудования.

Полицейские задержали 43-летнего липчанина, подозреваемого в развратных действиях в отношении двух девочек-подростков. Школьницы рассказали родителям о том, что стали жертвами сексуальных домогательств со стороны неизвестного мужчины, когда шли по улицам Первомайской и Октябрьской. Родители обратились к полицейским, которые и вычислили подозреваемого. Девочки его уже опознали.

СК возбудил уголовное дело по статье «Развратные действия в отношении несовершеннолетних», которая предусматривает до восьми лет лишения свободы. Подозреваемый, кстати, уже отсидел девять лет за изнасилование.

— Что толку его на 8 лет сажать с правом на УДО через 4 года или еще раньше, за повторную педофилию нужно пожизненное давать, — считает Зоркий.

Сегодня оказалось довольно много новостей, связанных с расследованиями. Октябрьский районный суд обратил акции и доли липецкой фабрики «Рошен» в доход государства и запретил деятельность бывшего президента Украины Петра Порошенко, его старшего сына Алексея и бывшего заместителя генерального директора фабрики Олега Казакова на территории России.

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин затребовал данные по делу о пропавших с липецкой штрафстоянки автомобилях, которые были арестованы судебными приставами.

Октябрьский районный суд Липецка приговорил 22-летнего мужчину к полутора годам лишения свободы за два грабежа. Тот бил прохожих и отбирал телефоны.

Полицейские вычислили похитителей электроинструментов со стройплощадки по отпечаткам пальцев. Теперь ворам грозит до пяти лет лишения свободы.

Накануне ночью едва не пострадали сотрудники скорой помощи. Они приехали на вызов к 28-летнему липчанину, которому стало плохо на улице Механизаторов. Мужчина оказался мертвецки пьян, а когда пришел в себя, попытался напасть на медика. Водитель скорой помощи не растерялся, нажал на тревожную кнопку, скрутил агрессивного пациента и удерживал его до приезда сотрудников Росгвардии.



Это далеко не единственный случай нападения на бригады скорых. Только за прошлый год врачам пришлось девять раз звать на помощь росгвардейцев. По сегодняшнему же факту полиция начала доследственную проверку.

Газовики начали обещанные отключения из-за не подписанных договоров на техническое обслуживание оборудования. Договоры надо было оформить еще до конца 2023 года. Четверть собственников жилья так это и не сделала. Сотрудники газовой службы разослали уведомления, подождали 20 дней и  взялись за работу.

Чтобы вернуть газ, надо заключить договор на ТО ВДГО, а также оплатить работы по отключения и включению голубого топлива. Это примерно 7 600 рублей.

Имейте ввиду, заглушки ставят даже тем, у кого в квартире газовые колонки, то есть жильцы лишаются не только газа, но и горячей воды. Не отключают только квартиры с газовым отоплением. 

Новость, ожидаемо, набрала около сотни гневных комментариев.

— А смысл ходить отключать по квартирам, если можно прийти и заключить договор? — спросил Житель.

— Уже все договоры должны быть электронными, — считает 2024 год.

— Судя по обоям, отключили газ в святилище Аменхотепа III, — предположил Зоркий.

По прогнозам синоптикив, сегодня ночью в Липецке ожидается от -12 до -14 градусов, а завтра  днем температура воздуха  будет колебаться от -4 до -6 градусов. Среднесуточная температура 20 февраля, кстати, будет на несколько градусов ниже климатической нормы.
вечЁрка
развратник
скорая помощь
отключение газа
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Комментарии (1)

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