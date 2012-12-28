Рекорд России и первая премьера сериала в Липецке: «Ростелеком» презентовал проект «ГДР»

«Ростелеком» организовал первую в истории Липецка премьеру российского сериала. Компания показала гостям мероприятия в Городском молодежном центре стартовые серии проекта «ГДР» (16+), шпионского детектива от видеосервиса Wink (18+) о противостоянии мировых разведок в Берлине 80-х.

Областной центр стал одним из городов страны, где прошли подобные показы. Суммарно, первые эпизоды в режиме офлайн увидели более 5 000 зрителей на 30 площадках от Калининграда до Владивостока. По итогам видеосервис Wink.ru (18+) получил сертификат рекордсмена Книги рекордов России за самую большую киносериальную премьеру в стране.

Константин Власов, директор Липецкого филиала «Ростелекома»:

«Новый оригинальный сериал от Wink (18+) имеет все шансы стать одной из самых обсуждаемых премьер 2024 года. С одной стороны, это масштабный проект, в съемках которого были задействованы больше 7000 тысяч актёров и каскадёров, десятки раритетных машин и самолётов. С другой стороны, авторы обращают внимание на очень непростой отрезок нашей истории – распад Советского Союза. Как показал успех “Слова пацана. Кровь на асфальте” (18+), также снятого нашим видеосервисом, зрительский интерес к этой эпохе растёт. А презентовать новый амбициозный проект в Липецке для нас было особенно важно».

События в сериале разворачиваются осенью 1989 года. Огромная империя — СССР — трещит по швам. Процесс распада прежних правил игры и военно-политических союзов сметает все на своем пути. Главный герой — капитан КГБ Нечаев, который возвращается в строй после провальной спецоперации. В Москве коллега просит Нечаева проследить за артистами берлинского мюзик-холла: есть подозрение, что кто-то из артистов передаст секретную зашифрованную информацию американскому журналисту и, по совместительству, агенту ЦРУ. Это несложное задание — только завязка большой истории, которая будет развиваться в Берлине. Накануне исчезновения ГДР с политической карты там схлестнутся разведки всего мира, на кону — архивы Штази и судьбы сотен тысяч людей.

Съемки «ГДР» (16+) проходили в Москве, Калининградской области и Выборге, где архитектура позволяла воссоздать Восточный Берлин того времени, а также в самом Берлине, Минске, Гродно, Бресте и Стамбуле.

Наталья Толстых, гостья показа:

«Честно, давно не смотрела российское кино. Ну такое прям со спецэффектами и смысловой нагрузкой. Мне понравилась картинка. Как снято. Актеры красивые. Обожаю, когда основано на реальных событиях. Кстати, сейчас сериал можно посмотреть весь, как я люблю. Думаю, после двух последних сериалов на Wink может вернутся мода 80х и 90х».

Сериал пополнит линейку Wink Originals. В день премьеры 16 февраля подписчикам Wink.ru (18+) стали доступны сразу все серии проекта, а с 26 февраля сериал начнет выходить на НТВ.

ПАО «Ростелеком». Реклама