Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
В Хлевном похоронили погибшего в зоне проведения СВО санинструктора
Общество
Газовая служба начала обещанные отключения из-за не подписанных договоров
Общество
Сегодня в Липецке: горожане кидают работодателей и ищут любовь с первого взгляда
Общество
Задержан подозреваемый в развращении липецких школьниц
Происшествия
Водитель скорой помощи скрутил агрессивного пациента и сдал наряду Росгвардии
Происшествия
Зима и весна продолжают перетягивать канат: в Липецкой области похолодает до -7
Погода в Липецке
В выходные дни на дорогах области опрокинулись два автомобиля
Происшествия
В Липецке чуть не сгорели квартиры из-за обогревателя и стиральной машинки
Происшествия
Эксцесс исполнителя: липецкие школьники едут домой на поезде, если не приезжает 13-й автобус
Общество
Похитителей электроинструментов вычислили по отпечаткам пальцев
Происшествия
Читать все
Газовая служба начала обещанные отключения из-за не подписанных договоров
Общество
Эксцесс исполнителя: липецкие школьники едут домой на поезде, если не приезжает 13-й автобус
Общество
Суд обратил акции и доли липецкой фабрики «Рошен» в доход государства
Общество
В Липецке умер приговоренный к исправительным работам осужденный
Общество
Александр Бастрыкин затребовал данные по делу о пропавших с липецкой штрафстоянки автомобилях
Происшествия
Липецк — на 44 месте по строительству квартир
Экономика
22-летний липчанин нападал на прохожих и похищал телефоны
Происшествия
52-летнего усманца осудили за 606,8 грамма марихуаны
Происшествия
Липчанин опрокинул на себя ведро кипятка
Здоровье
В Липецке на дистанционное обучение переведён 31 класс
Общество
Читать все
Бизнес
99
45 минут назад

Рекорд России и первая премьера сериала в Липецке: «Ростелеком» презентовал проект «ГДР»

«Ростелеком» организовал первую в истории Липецка премьеру российского сериала. Компания показала гостям мероприятия в Городском молодежном центре стартовые серии проекта «ГДР» (16+), шпионского детектива от видеосервиса Wink (18+) о противостоянии мировых разведок в Берлине 80-х.

Областной центр стал одним из городов страны, где прошли подобные показы. Суммарно, первые эпизоды в режиме офлайн увидели более 5 000 зрителей на 30 площадках от Калининграда до Владивостока. По итогам видеосервис Wink.ru (18+) получил сертификат рекордсмена Книги рекордов России за самую большую киносериальную премьеру в стране.

Константин Власов, директор Липецкого филиала «Ростелекома»:

«Новый оригинальный сериал от Wink (18+) имеет все шансы стать одной из самых обсуждаемых премьер 2024 года. С одной стороны, это масштабный проект, в съемках которого были задействованы больше 7000 тысяч актёров и каскадёров, десятки раритетных машин и самолётов. С другой стороны, авторы обращают внимание на очень непростой отрезок нашей истории – распад Советского Союза. Как показал успех “Слова пацана. Кровь на асфальте” (18+), также снятого нашим видеосервисом, зрительский интерес к этой эпохе растёт. А презентовать новый амбициозный проект в Липецке для нас было особенно важно».

События в сериале разворачиваются осенью 1989 года. Огромная империя — СССР — трещит по швам. Процесс распада прежних правил игры и военно-политических союзов сметает все на своем пути. Главный герой — капитан КГБ Нечаев, который возвращается в строй после провальной спецоперации. В Москве коллега просит Нечаева проследить за артистами берлинского мюзик-холла: есть подозрение, что кто-то из артистов передаст секретную зашифрованную информацию американскому журналисту и, по совместительству, агенту ЦРУ. Это несложное задание — только завязка большой истории, которая будет развиваться в Берлине. Накануне исчезновения ГДР с политической карты там схлестнутся разведки всего мира, на кону — архивы Штази и судьбы сотен тысяч людей.

Съемки «ГДР» (16+) проходили в Москве, Калининградской области и Выборге, где архитектура позволяла воссоздать Восточный Берлин того времени, а также в самом Берлине, Минске, Гродно, Бресте и Стамбуле.

Наталья Толстых, гостья показа:

«Честно, давно не смотрела российское кино. Ну такое прям со спецэффектами и смысловой нагрузкой. Мне понравилась картинка. Как снято. Актеры красивые. Обожаю, когда основано на реальных событиях. Кстати, сейчас сериал можно посмотреть весь, как я люблю. Думаю, после двух последних сериалов на Wink может вернутся мода 80х и 90х».

Сериал пополнит линейку Wink Originals. В день премьеры 16 февраля подписчикам Wink.ru (18+) стали доступны сразу все серии проекта, а с 26 февраля сериал начнет выходить на НТВ.

ПАО «Ростелеком». Реклама

1
0
0
0
0
Рекомендуем
А знаете ли вы
Знаете ли вы, что в Липецке готовили «Сталинских кадетов»
Общество
Липецкая область на 18-м месте в стране по качеству жизни
Говорит Липецк
Какую проблему в Липецке надо решать в первую очередь?
Общество
А знаете ли вы, что еще каких-то лет 30 назад в Липецке устраивали охоту на ведьм?
Общество
Липецким нянечкам увеличат зарплату до 23 700 рублей
Общество
Можно ли парковаться на улице Первомайской?
Общество
«Мы находимся в 10-летнем периоде подъема заболеваемости менингококковой инфекции»
Общество
А знаете ли вы, как в Липецке появился первый небоскреб?
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2024
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru