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В России
36
58 минут назад

Поставки вина из Грузии в РФ выросли на 27%

По данным Национальной службы статистики Грузии, это на 26,9% больше аналогичного показателя в 2023 году.

Грузия в январе 2024 года экспортировала в Россию около 5 тыс. тонн вина, что на 26,9% больше аналогичного показателя в 2023 году, - говорится в данных Национальной службы статистики Грузии.

По данным ведомства, Грузия экспортировала в Россию 5,06 тыс. тонн вина на сумму $13,3 млн. В январе 2023 года аналогичный показатель составил 3,9 тыс. тонн на сумму $11,2 млн. В общем объеме экспорта товаров в Россию доля вина составила 32%, - передает ТАСС.

Объемы поставок в Россию минеральной воды, а также газированных напитков, содержащих сахар, сократился на 10%, составив около 11,7 тыс. тонн. Импорт товаров из России в Грузию составил в январе $148,3 млн, что на 15,6% ниже аналогичного показателя 2023 года. Импорт нефти и нефтепродуктов составил 51,2 тыс. тонн на сумму $37,1 млн, сократившись в 1,4 раза. При этом, почти вдвое вырос объем поставок пшеницы и меслина, составив 31,2 тыс. тонн против 16,7 тыс. тонн в январе 2023 года.

При этом в 2023 году 54% всего грузинского экспорта минеральных и родниковых вод пришелся на российский рынок. По данным Национальной службы статистики Грузии, в минувшем году грузинские производители экспортировали в РФ — 112 тонн минеральных и родниковых вод на сумму $62 млн, Казахстан — 33 тонны ($25 млн), Украину — 18 тонн ($14 млн), Литву — 11 тонн ($8 млн).

Как отмечает Geostat, за последние два года в результате значительного изменения конъюнктуры рынков экспорт вод из Грузии сократился на 21%. В рекордном за всю новейшую историю страны 2021 году экспортировано 260 тонн минеральных и родниковых вод на сумму $142 млн, тогда как в 2022 году — 205 тонн ($113 млн). А в минувшем году в целом — уже лишь чуть более 185 тонн.

Среди минеральных вод значительное большинство доли экспорта приходится на "Боржоми" и "Набеглави", - пишет "Ъ".
вино
Грузия
экономика
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