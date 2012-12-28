52-летнего усманца осудили за 606,8 грамма марихуаны

Мужчина получил три года условного срока.

Усманский районный суд приговорил 52-летнего мужчину к трём годам лишения свободы условно с испытательным сроком в два года за незаконное приобретение и хранение без цели сбыта наркотических средств в крупном размере.По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, в августе прошлого года подсудимый обнаружил дикорастущую коноплю, сорвал и принес её домой, где хранил до момента обнаружения полицейскими.Всего у мужчины изъяли 606,8 грамма марихуаны.