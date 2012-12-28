Эксцесс исполнителя: липецкие школьники едут домой на поезде, если не приезжает 13-й автобус
Эксцесс исполнителя: липецкие школьники едут домой на поезде, если не приезжает 13-й автобус
Александр Бастрыкин затребовал данные по делу о пропавших с липецкой штрафстоянки автомобилях
Происшествия
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сегодня, 15:21
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52-летнего усманца осудили за 606,8 грамма марихуаны
Мужчина получил три года условного срока.
По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, в августе прошлого года подсудимый обнаружил дикорастущую коноплю, сорвал и принес её домой, где хранил до момента обнаружения полицейскими.
Всего у мужчины изъяли 606,8 грамма марихуаны.
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