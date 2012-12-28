Эксцесс исполнителя: липецкие школьники едут домой на поезде, если не приезжает 13-й автобус
Эксцесс исполнителя: липецкие школьники едут домой на поезде, если не приезжает 13-й автобус
Александр Бастрыкин затребовал данные по делу о пропавших с липецкой штрафстоянки автомобилях
Происшествия
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сегодня, 15:05
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Александр Бастрыкин затребовал данные по делу о пропавших с липецкой штрафстоянки автомобилях
Речь, напомним, идет о стоянке ООО «Управление 48», с которой исчезли от нескольких десятков до полутора сотен арестованных судебными приставами машин.
По словам владельцев двух машин, они обнаружили их в других регионах страны уже с новыми владельцами.
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