Эксцесс исполнителя: липецкие школьники едут домой на поезде, если не приезжает 13-й автобус
Эксцесс исполнителя: липецкие школьники едут домой на поезде, если не приезжает 13-й автобус
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В России
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сегодня, 14:36
В Лобне ввели режим оповещения жителей о ЧС
В Лобне Московской области ввели режим оповещения жителей о чрезвычайных ситуациях.
Он является разновидностью региональной системы оповещения населения о возможной угрозе террористического акта.
В населенном пункте идут "проверочные мероприятия", жильцов четырех домов — на улицах Мирная и Дружбы — эвакуировали.
Глава округа Анна Кротова сообщила, что в двух школах развернули пункты эвакуации. "Пожалуйста, соблюдайте спокойствие, действуйте организованно, строго выполняйте указания сотрудников внутренних органов", — призвала она.
Причину, по которой жителей оповещают о ЧС, власти не уточнили. Телеграм-каналы Mash, Baza и "112" пишут, что во дворе одного из домов обнаружили автомобиль со взрывчаткой. По данным Baza, машина припаркована у здания Росреестра. "РИА Новости" сообщили, что всего после обнаружения заминированной машины из опасной зоны эвакуировали более 300 человек, - передает РБК.
Лобня находится в 15 км к северу от Москвы.
Позже на сайте городского округа появилась информация о том, что в городском округе Лобня был введен режим "Загорск". В данный момент правоохранительные органы завершили проверочные мероприятия. Угроза устранена. Жители могут возвращаться в свои дома.
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