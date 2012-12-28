Липчанин опрокинул на себя ведро кипятка

Мужчина госпитализирован с ожогами 15% тела.

В областной ожоговый центр госпитализирован 68-летний липчанин, опрокинувший на себя ведро кипятка.Как рассказал GOROD48 заведующий ожоговым отделением Липецкой городской больницы №3 «Свободный сокол» Илья Копылов, по словам пациента, у ведра с горячей водой оторвалась ручка. В результате у мужчины оказались обожжены лицо, туловище, руки и ноги. Ему диагностированы ожоги III степени 15% тела.Медики напоминают липчанам о необходимости соблюдать осторожность в быту.