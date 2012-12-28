Эксцесс исполнителя: липецкие школьники едут домой на поезде, если не приезжает 13-й автобус
Здоровье
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12 минут назад
Липчанин опрокинул на себя ведро кипятка
Мужчина госпитализирован с ожогами 15% тела.
Как рассказал GOROD48 заведующий ожоговым отделением Липецкой городской больницы №3 «Свободный сокол» Илья Копылов, по словам пациента, у ведра с горячей водой оторвалась ручка. В результате у мужчины оказались обожжены лицо, туловище, руки и ноги. Ему диагностированы ожоги III степени 15% тела.
Медики напоминают липчанам о необходимости соблюдать осторожность в быту.
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