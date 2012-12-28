Эксцесс исполнителя: липецкие школьники едут домой на поезде, если не приезжает 13-й автобус
Происшествия
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21 минуту назад
22-летний липчанин нападал на прохожих и похищал телефоны
Грабитель получил полтора года лишения свободы.
Как рассказали в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, первое ограбление он совершил вечером 24 июня 2023 года в районе проспекта Победы. Там грабитель подошел к незнакомому мужчине и, используя малозначительный повод, нанес ему несколько ударов, от которых тот упал. После чего нападавший забрал из кармана курки потерпевшего сотовый телефон стоимостью более 11 тысяч рублей.
Аналогичная ситуация произошла ночью 21 августа 2023 года по улице Депутатской. Украденные телефоны осужденный продал.
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