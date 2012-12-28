22-летний липчанин нападал на прохожих и похищал телефоны

Грабитель получил полтора года лишения свободы.

Октябрьский районный суд Липецка приговорил 22-летнего мужчину к полутора годам лишения свободы за два грабежа с применением насилия.Как рассказали в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, первое ограбление он совершил вечером 24 июня 2023 года в районе проспекта Победы. Там грабитель подошел к незнакомому мужчине и, используя малозначительный повод, нанес ему несколько ударов, от которых тот упал. После чего нападавший забрал из кармана курки потерпевшего сотовый телефон стоимостью более 11 тысяч рублей.Аналогичная ситуация произошла ночью 21 августа 2023 года по улице Депутатской. Украденные телефоны осужденный продал.