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В России
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сегодня, 13:43
В подмосковном Новогорске обвалилась крыша в здании с бассейном
На федеральной тренировочной базе в подмосковном Новогорске обвалилась крыша в здании с бассейном для синхронного плавания.
"На федеральной базе в Новогорске ночью обвалилась крыша в здании с бассейном для синхронного плавания. Пострадавших нет. Оперативно вызваны аварийные службы, проводятся необходимые аварийные работы. Угрозы здоровью и жизни спортсменов и персонала базы нет", - говорится в сообщении.
В Минспорте уточнили, что держат ситуацию на оперативном контроле, после выяснения обстоятельств случившегося будут приняты соответствующие меры.
В Новогорске расположена крупнейшая в России учебно-тренировочная база, которая принимает сборные России по многим видам спорта. База одновременно может принять более 500 атлетов по 32 видам спорта.
В частности, большинство российских спортсменов проводят на базе предолимпийскую подготовку. А национальная команда России по футболу проводит в Новогорске сборы, - передает РБК.
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