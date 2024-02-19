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В России
51
49 минут назад

В РФ рекордно выросло потребление молочной продукции

Рост потребления молочной продукции в стране аналитики наблюдают с 2019 года.

По результатам 2023 года потребление молочной продукции в России достигло рекордного уровня за последние 28 лет, составив 249 килограммов на душу населения, - пишут "Ведомости" со ссылкой на предварительную оценку аналитиков Национального союза производителей молока (Союзмолоко).

В сравнении с 2022 годом, когда этот показатель составлял 241 килограмм на человека, потребление молочной продукции в стране выросло на примерно 3 процента. Таким образом, объем потребления молочной продукции в России почти совпал с уровнем 1995 года, - заявили эксперты.

Рост потребления молочной продукции в России наблюдается с 2019 года. В тот год показатель составлял 234 килограмма на душу населения, в 2020 году вырос до 240 килограммов, а в 2021 году — до 241 килограмма. В 2023 году наблюдался рост потребления практически по всем видам молочной продукции, включая сыры, сливочное масло и другие молокоемкие продукты.
молочная продукция
экономика
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