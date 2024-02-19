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В России
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49 минут назад
В РФ рекордно выросло потребление молочной продукции
Рост потребления молочной продукции в стране аналитики наблюдают с 2019 года.
В сравнении с 2022 годом, когда этот показатель составлял 241 килограмм на человека, потребление молочной продукции в стране выросло на примерно 3 процента. Таким образом, объем потребления молочной продукции в России почти совпал с уровнем 1995 года, - заявили эксперты.
Рост потребления молочной продукции в России наблюдается с 2019 года. В тот год показатель составлял 234 килограмма на душу населения, в 2020 году вырос до 240 килограммов, а в 2021 году — до 241 килограмма. В 2023 году наблюдался рост потребления практически по всем видам молочной продукции, включая сыры, сливочное масло и другие молокоемкие продукты.
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