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сегодня, 11:24

Врач перечислил самые вредные для почек продукты

Необходимо следить за рационом и избегать переедания вредных продуктов, чтобы сохранить здоровье почек.

Врач-терапевт Михаил Елисеев перечислил самые вредные для почек продукты, - пишет "Газета.Ru".

К таким врач отнес продукты, содержащие много соли. Употребление такой пищи может привести к задержке жидкости в организме, и, как следствие, к отекам, повышенному артериальному давлению. Врач уточнил, что много соли содержится в соленьях, фастфуде, полуфабрикатах.

"Еще один вредный для почек продукт — алкоголь", — подчеркнул врач.

Вдобавок к проблемам с почками может привести употребление избыточно большого количества мяса, молочных продуктов, различных видов масел, заметил врач.

"Кроме того, стоит упомянуть про бананы и авокадо", — добавил он.

По словам специалиста, включение в свой рацион слишком большого количества этих фруктов может быть опасным из-за содержания в них калия. Это может привести к проблемам с работой почек, мышечным спазмам, проблемам с работой сердца.
здоровье
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