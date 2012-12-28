С понедельника в Липецке начнется ямочный ремонт на 8 улицах, нескольких спусках и проездах
Происшествия
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12 минут назад
Задержан подозреваемый в развращении липецких школьниц
В полицию поступило несколько сообщений от родителей о совершении в отношении их детей противоправных действий незнакомым мужчиной.
«Следственным отделом по Октябрьскому округу Липецка СУ СК России по Липецкой области возбуждено уголовное дело в отношении 34-летнего мужчины, подозреваемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1, 2 ст. 135 УК РФ (развратные действия в отношении несовершеннолетних). По данным следствия, в феврале 2024 года подозреваемый на улицах Первомайская и Октябрьская в Липецке совершил в отношении повстречавшихся школьниц развратные действия. После чего с места преступления скрылся. Несовершеннолетние сообщили о произошедшем родителям, которые обратились в правоохранительные органы», - сообщает пресс-служба СУ СК России по Липецкой области.
«В результате проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий личность подозреваемого была установлена оперативными сотрудниками ОУР УМВД России по Липецкой области. В настоящее время он передан в следственные органы для проведения следственных действий», — сообщают в полиции.
Потерпевшие уже опознали злоумышленника, который оказался ранее судимым за изнасилование и отбыл 9-летний срок в заключении.
По ходатайству следователя СУ СК России по Липецкой области подозреваемый судом заключен под стражу. Проводится комплекс следственных действий и судебных экспертиз.
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