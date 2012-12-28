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12 минут назад

Мясные консервы и каша ООО «АгроГрупп-Черноземье» завоевали золото «Продэкспо»

Липецкие производители пополняют коллекцию наград на международной выставке продуктов питания, напитков и сырья для их производства «Продэкспо». 

ООО «АгроГрупп-Черноземье», производящее консервы для индивидуальных рационов питания и сухих пайков, второй год подряд возвращается с выставки с «золотом».

ООО «АгроГрупп-Черноземье» — достаточно молодой, но уже динамично развивающийся производитель мясных консервов. Продукция фирмы ориентирована на государственный заказ и хорошо востребована в учреждениях Федеральной Службы Исполнения Наказаний. Из неё формируют индивидуальные рационы питания и сухие пайки для осужденных и арестованных, а также для самих сотрудников ФСИН. Своими потенциальными клиентами ООО «АгроГрупп-Черноземье» также видит и другие силовые структуры: МЧС, Росгвардию, МВД А уже сейчас находящиеся в местах лишения свободы граждане едят такие пайки, когда их вывозят из следственного изолятора в суды или переводят из одного учреждения ФСИН в другое, сотрудники — на новых территориях нашей страны. Липецкую продукцию также охотно покупают волонтёрские движения из Краснодарского края , Москвы и других регионов.  

Липецкая компания ООО «АгроГрупп-Черноземье» после реорганизации в 2020 году производит мясные консервы по ГОСТу, премиального качества. Для тех, кто не знает,  отличительные особенности консервов по ГОСТу — это содержание в них не менее 58% мяса и жирность сырья не более  6%. 

Мощность производства ООО «АгроГрупп-Черноземье» сейчас в среднем составляет 200 000 банок в месяц и около 2 500 000 банок в год.

Сырье, производственное оборудование и даже упаковка — всё отечественное. Собственники предприятия — липчане, высококачественное мясо покупают в Чувашии, Белгородской и Воронежской облостях, а технологические линии находятся в Тверской области. Ламистерные  контейнеры раньше привозили из Сербии, но теперь и их делают в Дмитрове Московской области и в соседнем Воронеже. 

Сейчас компания производит около 25 видов продукции: это тушеная говядина нескольких сортов — от произведённой по ГОСТу до категории «эконом», мясо курицы в собственном соку, каши с говядиной — рисовая, перловая, гречневая, тефтели из говядины в белом соусе, шпротный паштет. В ближайшее время на предприятии заработает дополнительная линия по производству паштетов и овощных консервов. 

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Философия компании заложена во фразу: «Мы производим только тот продукт, который дали бы своим детям». 

«Наша тушёнка не содержит вредных Е-добавок, ГМО, усилителей вкуса и способна удовлетворить потребности даже самого привередливого покупателя, она хранится до четырёх лет, не теряя своих качеств и вкуса», — говорят на предприятии. 

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Консервы ООО «АгроГрупп-Черноземье» отличает традиционный вкус, знакомый каждой семье ещё с советских времён. Помните знаменитую солдатскую кашу с тушёнкой на праздничных парадах? А получается такой вкус благодаря соблюдению требований ГОСТ, регламентирующих производство консервов, строгому соблюдению рецептур и технологических процессов. 

Продукция липецкой компании уже завоевала высокие оценки не только со стороны её потребителей, но и среди профессионалов. Мясные консервы и каша ООО «АгроГрупп-Черноземье» два года подряд отмечали медалями и дипломами международной выставки продуктов питания «Продэкспо». 

На 30-й юбилейной  международной выставке продуктов питания, напитков и сырья для их производства «Продэкспо-2023» ООО «АгроГрупп-Черноземье» завоевало две награды, получив диплом лауреата и золотую медаль международного конкурса «Лучший продукт -2023» за говядину тушёную высший сорт Premium, а директор ООО «АгроГрупп-Черноземье»  был награждён почётной медалью и дипломом «За высокое качество». 

В этом году на выставке «Продэкспо» наградами также было отмечено два вида продукции ООО «АгроГрупп-Черноземье»: говядина тушёная и каша гречневая в ламистерной упаковке. 

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Все производственные процессы на предприятии соответствуют законодательству России и Таможенного союза. Здесь тщательно следят за соблюдением санитарно-гигиенических норм и требований. Особая гордость производителя — многоступенчатая система контроля качества на производстве.  Руководитель компании  отмечает, что к государственному оборонному заказу всегда предъявляют повышенные требования. Поэтому готовая продукция выдерживается на складе 11 дней, за это время проводятся лабораторные испытания. А заказчик в результате всегда получает гарантированно безопасную и вкусную продукцию на любой вкус и бюджет. Но независимо от ценовой категории — от премиум до эконом-варианта ООО «АгроГрупп-Черноземье» готово отвечать за качество продукции собственного производства. В части лабораторных исследований компания активно сотрудничает с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии Липецкой области»: там тщательно проверяют, соответствует ли продукция стандартам качества и ГОСТам.  


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