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41
51 минуту назад

Банки ОАЭ перестали принимать деньги из РФ и отправлять платежи российским клиентам

В настоящее время российским компаниям практически невозможно открыть счет.

Крупные банки Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) на фоне риска вторичных санкций начали ограничивать работу с клиентами из России, - пишут "Ведомости".

Отмечается, что финансовые учреждения остановили расчеты с Москвой, запретив россиянам принимать и отправлять платежи. Также под ограничения попали компании, собственниками которых являются граждане России.

Бизнесмены уточнили, что проблемы с банками в ОАЭ появились гораздо раньше, чем президент США Джо Байден подписал указ о вторичных санкциях в конце прошлого года. По их словам, сегодня у российских компаний практически нет возможности открыть счет.

Расчеты с Россией напрямую сейчас затруднены в том числе из-за того, что банк "Ак барс", который был основным каналом для платежей, попал в санкционные списки, - поясняют эксперты.

По их словам, ситуация с открытием счетов и расчетами с Россией неодинаковая и зависит от множества факторов.

Тем, у кого уже есть счет в одном из банков ОАЭ, другие банки в целом готовы предоставлять услуги, - отмечают эксперты. Чтобы открыть счет, как минимум надо вообще никакого отношения не иметь к санкциям, быть готовым к участию в инвестициях, размещению депозитов или остатков на счетах, пояснила она. Кроме этого некоторые банки ОАЭ требуют подписать обязательство не производить расчетов с Россией, например, в течение года, - пояснили специалисты.
банки
ОАЭ
экономика
деньги
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