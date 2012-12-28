С понедельника в Липецке начнется ямочный ремонт на 8 улицах, нескольких спусках и проездах
Происшествия
8 минут назад
В выходные дни на дорогах обаласти опрокинулись два автомобиля
За три дня, 16-18 февраля, на дорогах Липецкой области зарегистрировано 110 аварий, в двух из них пострадали люди.
18 февраля в селе Новоуглянка Усманского района 63-летний водитель автомобиля «Ссанг Йонг» не справился с управлением, съехал в кювет и врезался в световую опору. Травмы получили водитель автомобиля и его 59-летняя пассажирка.
«За трое суток на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 3671 нарушение правил дорожного движения.
К административной ответственности дорожные полицейские привлекли 19 пьяных водителей, за неиспользование ремней безопасности оштрафованы 220 водителей.
С помощью автоматических комплексов видеофиксации было зафиксировано 2873 случая превышения скорости, выезда на полосу встречного движения и нарушения правил парковки», — рассказали в ГИБДД.
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