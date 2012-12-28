В выходные дни на дорогах обаласти опрокинулись два автомобиля

За три дня, 16-18 февраля, на дорогах Липецкой области зарегистрировано 110 аварий, в двух из них пострадали люди.



Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 17 февраля в Задонском районе на дороге Стебаево — Задонск — Долгоруково 29-летний водитель «Фольксвагена» не справился с управлением, съехал в кювет, и машина перевернулась. В аварии получили травмы два пассажира автомобиля.18 февраля в селе Новоуглянка Усманского района 63-летний водитель автомобиля «Ссанг Йонг» не справился с управлением, съехал в кювет и врезался в световую опору. Травмы получили водитель автомобиля и его 59-летняя пассажирка.«За трое суток на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 3671 нарушение правил дорожного движения.К административной ответственности дорожные полицейские привлекли 19 пьяных водителей, за неиспользование ремней безопасности оштрафованы 220 водителей.С помощью автоматических комплексов видеофиксации было зафиксировано 2873 случая превышения скорости, выезда на полосу встречного движения и нарушения правил парковки», — рассказали в ГИБДД.