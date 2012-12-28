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6 минут назад

Жители Липецкой области открыли в банках 2922 счета эскроу

Механизм эскроу для финансирования строящегося и еще не введенного в эксплуатацию жилья действует с 2019 года.

По данным на 1 января 2024 года, жители Липецкой области открыли в банках 2922 счета эскроу, на которых региональные участники долевого строительства аккумулировали почти 10,5 миллиарда рублей. Такие данные приводит пресс-служба Липецкого отделения Банка России. 

Механизм эскроу для финансирования строящегося и еще не введенного в эксплуатацию жилья действует с 2019 года. Его суть: застройщикам деньги становятся доступны только после ввода объекта недвижимости в эксплуатацию, а до этого момента девелоперы используют собственный капитал или банковские кредиты. Такая схема исключает возможность появления обманутых дольщиков. Кроме того, средства на счетах эскроу защищены системой обязательного страхования вкладов, возмещение составляет до 10 миллионов рублей.

На 1 января 2024 года между банками и застройщиками в Липецкой области заключено 54 кредитных договора.

С начала работы механизма проектного финансирования почти 3 тысячи жителей Липецкой области приобрели квартиры через счета эскроу на общую сумму порядка 9,6 миллиарда рублей.
строительство
дольщики
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