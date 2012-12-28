С понедельника в Липецке начнется ямочный ремонт на 8 улицах, нескольких спусках и проездах
Общество
6 минут назад
Жители Липецкой области открыли в банках 2922 счета эскроу
Механизм эскроу для финансирования строящегося и еще не введенного в эксплуатацию жилья действует с 2019 года.
Механизм эскроу для финансирования строящегося и еще не введенного в эксплуатацию жилья действует с 2019 года. Его суть: застройщикам деньги становятся доступны только после ввода объекта недвижимости в эксплуатацию, а до этого момента девелоперы используют собственный капитал или банковские кредиты. Такая схема исключает возможность появления обманутых дольщиков. Кроме того, средства на счетах эскроу защищены системой обязательного страхования вкладов, возмещение составляет до 10 миллионов рублей.
На 1 января 2024 года между банками и застройщиками в Липецкой области заключено 54 кредитных договора.
С начала работы механизма проектного финансирования почти 3 тысячи жителей Липецкой области приобрели квартиры через счета эскроу на общую сумму порядка 9,6 миллиарда рублей.
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