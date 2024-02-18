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В России
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25 минут назад
В РФ дачникам грозит уголовное преследование за выращивание ипомеи трёхцветной
В России дачникам и садоводам грозит уголовное преследование за выращивание ипомеи трёхцветной, сопоставимое с производством наркотиков.
Соответствующее постановление опубликовано на сайте правовой информации за подписью премьер-министра Михаила Мишустина.
Согласно документу, за выращивание десяти и более кустов ипомеи грозит наказание по статье 231 УК (незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества). Выращивание от десяти до 100 кустов классифицируется как преступление в крупном размере, более 100 кустов — в особо крупном размере. Максимальное наказание по этой статье до восьми лет лишения свободы.
Дело в том, что в семечках ипомеи трёхцветной содержатся галлюциногенные, наркотические вещества. За выращивание более 10 кустов владельцу участка грозит уголовное наказание по статье о культивировании растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества.
Наказание за хранение или получение семян растения может составить до двух лет лишения свободы.
В списке запретных растений оказались также попали гармала, турбина щитковидная и роза гавайская.
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