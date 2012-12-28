Похитителей электроинструментов вычислили по отпечаткам пальцев

22-летнему и 23-летнему липчанам грозит до пяти лет лишения свободы.

12 февраля в отдел полиции №6 обратился сотрудник строительной фирмы, с объекта которой украли электроинструменты.«На месте преступления в подвале криминалисты обнаружили отпечатки пальцев, пригодные для идентификации. По ним и установили личности подозреваемых в краже — 22-летнего и 23-летнего липчан. Они уже дали признательные показания», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.У задержанных найдены украденные инструменты. Возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 158 УК РФ (кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору).Мужчинам грозит до пяти лет лишения свободы. Сейчас они находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.