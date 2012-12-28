С понедельника в Липецке начнется ямочный ремонт на 8 улицах, нескольких спусках и проездах
Происшествия
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34 минуты назад
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Похитителей электроинструментов вычислили по отпечаткам пальцев
22-летнему и 23-летнему липчанам грозит до пяти лет лишения свободы.
«На месте преступления в подвале криминалисты обнаружили отпечатки пальцев, пригодные для идентификации. По ним и установили личности подозреваемых в краже — 22-летнего и 23-летнего липчан. Они уже дали признательные показания», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.
У задержанных найдены украденные инструменты. Возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 158 УК РФ (кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору).
Мужчинам грозит до пяти лет лишения свободы. Сейчас они находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.
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