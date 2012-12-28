С понедельника в Липецке начнется ямочный ремонт на 8 улицах, нескольких спусках и проездах
Происшествия
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43 минуты назад
В Липецке чуть не сгорели квартиры из-за обогревателя и стиральной машинки
За выходные пожарные 13 раз выезжали на вызовы.
В тот же день в селе Талицкий Чамлык загорелся частный жилой дом, а в Задонске на улице Северной частично сгорела надворная постройка.
Уже 18 февраля в селе Бурдино Тербунского района надворная постройка сгорела полностью. В Грязях на улице Спортивной в жилом доме огонь повредил 20 квадратных метров кровли и 10 квадратных метров внутренней отделки. В селе Октябрьское Усманского района во время пожара была уничтожена внутренняя отделка жилого дома и вещи на 25 квадратных метрах. В Лебедяни на улице Советской горел второй этаж здания — уничтожена внутренняя отделка на 25 квадратных метрах. В селе Воскресенское Данковского района в огне пострадала отделка частного дома на 10 квадратных метрах. На улице 50 лет НЛМК сгорела«ГАЗель».
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