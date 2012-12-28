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43 минуты назад

В Липецке чуть не сгорели квартиры из-за обогревателя и стиральной машинки

За выходные пожарные 13 раз выезжали на вызовы.

Вечером 17 февраля в Липецке из-за бытовой техники чуть не случилось два серьезных пожара: в квартире дома № 1 на площади Мира загорелся обогреватель, а в 20-этажке на улице Яна Берзина в ванной вспыхнула стиральная машинка. В обоих случаях жильцы успели потушить огонь до прибытия пожарных, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области.

В тот же день в селе Талицкий Чамлык загорелся частный жилой дом, а в Задонске на улице Северной частично сгорела надворная постройка.

Уже 18 февраля в селе Бурдино Тербунского района надворная постройка сгорела полностью. В Грязях на улице Спортивной в жилом доме огонь повредил 20 квадратных метров кровли и 10 квадратных метров внутренней отделки. В селе Октябрьское Усманского района  во время пожара была уничтожена внутренняя отделка жилого дома и вещи на 25 квадратных метрах. В Лебедяни на улице Советской горел второй этаж здания — уничтожена внутренняя отделка на 25 квадратных метрах. В селе Воскресенское Данковского района в огне пострадала отделка частного дома на 10 квадратных метрах. На улице 50 лет НЛМК сгорела«ГАЗель». 
МЧС
пожар
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